Gizlice 6 işte birden çalıştığını söyleyen adam: 40 yaşına gelmeden milyoner olabilirim

Gizlice 6 işte birden çalıştığını söyleyen adam: 40 yaşına gelmeden milyoner olabilirim

Reddit'te anonim olarak paylaşılan bir gönderide, bir adam gizlice 6 ayrı işte evden çalışarak milyoner olabileceğini söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

Reddit'te 'True Off My Chest' başlığında paylaşılan gönderide, IT'de çalıştığını ve alanında bilindiğini söyleyen adam, "Daha fazla iş alıyorum ve şu anda altı tam zamanlı işte çalışıyorum. Evden çalışmak bunu sağladı. Ofise gitmem gerekseydi bunu yapamazdım. Avrupa'da yaşıyorum ve bu yıl 700 bin dolar civarında para kazanacağım” ifadelerini kullandı."Bütün parayı temettü hisselerine yatırıyorum. Şu anda hiçbir şey yapmadan ayda yaklaşık 2 bin dolar kazanıyorum" diyen adam, müşterilerin durumdan habersiz olduklarını, ancak şüphelenirlerse şaşırmayacağını da sözlerine ekledi:"Onların gözünde muhtemelen biraz yavaş bir geliştiriciyim ama fena değilim (işimde iyiyim ve toplantılar sırasında çalışıyorum). İş konusunda çok fazla işbirliği yapmadığım için muhtemelen beni sosyal bir insan olarak görmüyorlar."Bu kadar çok işte çalışmanın etik olup olmadığından emin olmadığını, ancak bunun hayatını değiştirdiğini söyleyen adam, ayrıca birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ve 40 yaşına gelmeden milyoner olabileceğini iddia etti.Anonim gönderiyi yorumlayan bir kullanıcı, "Ne zaman biri sistemi yense ve başka birini mutsuz etmeden hak ettiğini elde etmenin bir yolunu bulsa mutlu oluyorum. Devam et dostum" diye yazdı. Bir başka kullanıcı ise, "Altı iş mi? Kahretsin. Benim için bazı ipuçları var mı lütfen? Tek bir iş bile bulmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan, bazı başka kullanıcılar ise, adamın söylediği gibi 6 işte aynı anda çalışamayacağını, bunun mantıksız olduğunu söyledi.

