Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220214/6-iste-birden-calisan-adam-40-yasina-gelmeden-milyoner-olabilirim-1053814943.html
Gizlice 6 işte birden çalıştığını söyleyen adam: 40 yaşına gelmeden milyoner olabilirim
Gizlice 6 işte birden çalıştığını söyleyen adam: 40 yaşına gelmeden milyoner olabilirim
Reddit'te anonim olarak paylaşılan bir gönderide, bir adam gizlice 6 ayrı işte evden çalışarak milyoner olabileceğini söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:41+0300
2022-02-14T12:44+0300
dünya
para
milyoner
it
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994896_0:76:1640:999_1920x0_80_0_0_7bacac206b8ebf45522048b90a2fc326.png
Reddit'te 'True Off My Chest' başlığında paylaşılan gönderide, IT'de çalıştığını ve alanında bilindiğini söyleyen adam, "Daha fazla iş alıyorum ve şu anda altı tam zamanlı işte çalışıyorum. Evden çalışmak bunu sağladı. Ofise gitmem gerekseydi bunu yapamazdım. Avrupa'da yaşıyorum ve bu yıl 700 bin dolar civarında para kazanacağım” ifadelerini kullandı."Bütün parayı temettü hisselerine yatırıyorum. Şu anda hiçbir şey yapmadan ayda yaklaşık 2 bin dolar kazanıyorum" diyen adam, müşterilerin durumdan habersiz olduklarını, ancak şüphelenirlerse şaşırmayacağını da sözlerine ekledi:"Onların gözünde muhtemelen biraz yavaş bir geliştiriciyim ama fena değilim (işimde iyiyim ve toplantılar sırasında çalışıyorum). İş konusunda çok fazla işbirliği yapmadığım için muhtemelen beni sosyal bir insan olarak görmüyorlar."Bu kadar çok işte çalışmanın etik olup olmadığından emin olmadığını, ancak bunun hayatını değiştirdiğini söyleyen adam, ayrıca birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ve 40 yaşına gelmeden milyoner olabileceğini iddia etti.Anonim gönderiyi yorumlayan bir kullanıcı, "Ne zaman biri sistemi yense ve başka birini mutsuz etmeden hak ettiğini elde etmenin bir yolunu bulsa mutlu oluyorum. Devam et dostum" diye yazdı. Bir başka kullanıcı ise, "Altı iş mi? Kahretsin. Benim için bazı ipuçları var mı lütfen? Tek bir iş bile bulmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan, bazı başka kullanıcılar ise, adamın söylediği gibi 6 işte aynı anda çalışamayacağını, bunun mantıksız olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994896_13:0:1632:1214_1920x0_80_0_0_cf92ca3e2b0f3c16d05e17f673396072.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iş, para, milyoner, it

Gizlice 6 işte birden çalıştığını söyleyen adam: 40 yaşına gelmeden milyoner olabilirim

12:41 14.02.2022 (güncellendi: 12:44 14.02.2022)
© AAbilgisayar
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
Abone ol
Reddit'te anonim olarak paylaşılan bir gönderide, bir adam gizlice 6 ayrı işte evden çalışarak milyoner olabileceğini söyledi.
Reddit'te 'True Off My Chest' başlığında paylaşılan gönderide, IT'de çalıştığını ve alanında bilindiğini söyleyen adam, "Daha fazla iş alıyorum ve şu anda altı tam zamanlı işte çalışıyorum. Evden çalışmak bunu sağladı. Ofise gitmem gerekseydi bunu yapamazdım. Avrupa'da yaşıyorum ve bu yıl 700 bin dolar civarında para kazanacağım” ifadelerini kullandı.
"Bütün parayı temettü hisselerine yatırıyorum. Şu anda hiçbir şey yapmadan ayda yaklaşık 2 bin dolar kazanıyorum" diyen adam, müşterilerin durumdan habersiz olduklarını, ancak şüphelenirlerse şaşırmayacağını da sözlerine ekledi:
"Onların gözünde muhtemelen biraz yavaş bir geliştiriciyim ama fena değilim (işimde iyiyim ve toplantılar sırasında çalışıyorum). İş konusunda çok fazla işbirliği yapmadığım için muhtemelen beni sosyal bir insan olarak görmüyorlar."
Bu kadar çok işte çalışmanın etik olup olmadığından emin olmadığını, ancak bunun hayatını değiştirdiğini söyleyen adam, ayrıca birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ve 40 yaşına gelmeden milyoner olabileceğini iddia etti.
Anonim gönderiyi yorumlayan bir kullanıcı, "Ne zaman biri sistemi yense ve başka birini mutsuz etmeden hak ettiğini elde etmenin bir yolunu bulsa mutlu oluyorum. Devam et dostum" diye yazdı.
Bir başka kullanıcı ise, "Altı iş mi? Kahretsin. Benim için bazı ipuçları var mı lütfen? Tek bir iş bile bulmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, bazı başka kullanıcılar ise, adamın söylediği gibi 6 işte aynı anda çalışamayacağını, bunun mantıksız olduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала