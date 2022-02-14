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Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’den ilk fotoğraf: 'Aydınlık'
Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’den ilk fotoğraf: 'Aydınlık'
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, bakanlıktan istifası sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:14+0300
2022-02-14T12:14+0300
2022-02-14T12:14+0300
türkiye
abdulhamit gül
istifa
adalet bakanı
fotoğraf
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Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile görevden alınan Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirilmişti.Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifası sonrası ise ilk fotoğrafını kardeşi Sabiha Doğan, Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta Gül'ün, sobada patates közlediği görüldü.Gül'ün kardeşi fotoğrafı "Aydınlık" notuyla paylaştı.
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abdulhamit gül, istifa, adalet bakanı, fotoğraf
Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’den ilk fotoğraf: 'Aydınlık' Abone ol
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, bakanlıktan istifası sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile görevden alınan Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirilmişti.
Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifası sonrası ise ilk fotoğrafını kardeşi Sabiha Doğan, Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta Gül'ün, sobada patates közlediği görüldü.
Gül'ün kardeşi fotoğrafı "Aydınlık" notuyla paylaştı.