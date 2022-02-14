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Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası
Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası
Bağcılar’da yan yana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken, gözaltına... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T02:30+0300
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türkiye
bağcılar
kavga
satır
park
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Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde, yan yana bulunan iki işyeri çalışanları arasında park yeri kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, iki işyerinde çalışan toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan satırı çöp konteynırının içinde buldu. Emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
türkiye
bağcılar
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bağcılar, kavga, satır, park

Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası

02:30 14.02.2022 (güncellendi: 02:51 14.02.2022)
© İHASatır
Satır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA
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Bağcılar’da yan yana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken, gözaltına alınan 16 kişi adli makamlarca serbest bırakıldı.
Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde, yan yana bulunan iki işyeri çalışanları arasında park yeri kullanımı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, iki işyerinde çalışan toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan satırı çöp konteynırının içinde buldu.
Emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
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