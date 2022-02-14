https://tr.sputniknews.com/20220214/bagcilarda-satirli-sopali-park-yeri-kavgasi--1053802524.html

Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası

Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası

Bağcılar’da yan yana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken, gözaltına... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bağcılar

kavga

satır

park

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Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde, yan yana bulunan iki işyeri çalışanları arasında park yeri kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, iki işyerinde çalışan toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan satırı çöp konteynırının içinde buldu. Emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

türkiye

bağcılar

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bağcılar, kavga, satır, park