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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T19:03+0300
2022-02-14T19:06+0300
politika
recep tayyip erdoğan kapısı
muhammed bin zayed al nahyan
görüşme
birleşik arap emirlikleri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi" denildi.
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recep tayyip erdoğan kapısı, muhammed bin zayed al nahyan, görüşme, birleşik arap emirlikleri, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

19:03 14.02.2022 (güncellendi: 19:06 14.02.2022)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi" denildi.
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