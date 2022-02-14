https://tr.sputniknews.com/20220214/cumhurbaskani-erdogan-abu-dabi-veliaht-prensi-seyh-muhammed-bin-zayed-al-nahyan-gorustu-1053831934.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:03+0300

2022-02-14T19:03+0300

2022-02-14T19:06+0300

politika

recep tayyip erdoğan kapısı

muhammed bin zayed al nahyan

görüşme

birleşik arap emirlikleri

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi" denildi.

birleşik arap emirlikleri

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recep tayyip erdoğan kapısı, muhammed bin zayed al nahyan, görüşme, birleşik arap emirlikleri, türkiye