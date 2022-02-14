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https://tr.sputniknews.com/20220214/gurcistanda-62lik-depreme-canli-yayinda-yakalandilar-1053816416.html
Gürcistan'da 6.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
Gürcistan'da 6.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
Gürcistan’da meydana gelen depremin yarattığı sarsıntı, bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T13:05+0300
2022-02-14T13:05+0300
gürcistan
deprem
canlı yayın
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Gürcistan’da başkent Tiflis’ten 58 kilometre uzaklıktaki Sameba köyünde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz depremde ölen kişi veya yaralı sayısıyla ilgili bir bilgi gelmese de bir televizyon kanalındaki canlı yayında yaşananların boyutu gözler önüne serildi. Şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu “Sanırım deprem oluyor” dedi. Sputnik Gürcistan, görüntüleri Telegram kanalından yayınladı.
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gürcistan, deprem, canlı yayın

Gürcistan'da 6.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

13:05 14.02.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© DHA
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Gürcistan’da meydana gelen depremin yarattığı sarsıntı, bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı.
Gürcistan’da başkent Tiflis’ten 58 kilometre uzaklıktaki Sameba köyünde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz depremde ölen kişi veya yaralı sayısıyla ilgili bir bilgi gelmese de bir televizyon kanalındaki canlı yayında yaşananların boyutu gözler önüne serildi.
Şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu “Sanırım deprem oluyor” dedi. Sputnik Gürcistan, görüntüleri Telegram kanalından yayınladı.
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