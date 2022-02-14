Gürcistan'da 6.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Gürcistan’da başkent Tiflis’ten 58 kilometre uzaklıktaki Sameba köyünde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz depremde ölen kişi veya yaralı sayısıyla ilgili bir bilgi gelmese de bir televizyon kanalındaki canlı yayında yaşananların boyutu gözler önüne serildi. Şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu “Sanırım deprem oluyor” dedi. Sputnik Gürcistan, görüntüleri Telegram kanalından yayınladı.
Gürcistan’da meydana gelen depremin yarattığı sarsıntı, bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı.
Gürcistan’da başkent Tiflis’ten 58 kilometre uzaklıktaki Sameba köyünde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz depremde ölen kişi veya yaralı sayısıyla ilgili bir bilgi gelmese de bir televizyon kanalındaki canlı yayında yaşananların boyutu gözler önüne serildi.