https://tr.sputniknews.com/20220214/halkbanktan-2021de-15-milyar-lira-net-kar-1053833143.html

Halkbank'tan 2021'de 1.5 milyar lira net kar

Halkbank'tan 2021'de 1.5 milyar lira net kar

Halkbank, 2021 yılında 1 milyar 508 milyon TL net kar elde etti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:42+0300

2022-02-14T19:42+0300

2022-02-14T19:42+0300

ekonomi

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Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Önce Halk Sonra Bankayız" misyonuyla finansal kaynaklarını ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına yönlendiren banka, 2021’de ekonomik olduğu kadar sosyal tarafı da güçlü çalışmalara imza attı.Halkbank, 2021 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılına göre yüzde 32.5 artırarak 901.2 milyar TL’ye taşıdı. Banka, toplam kredilerini geçen yıla göre yüzde 29.5 artışla 730.5 milyar TL'ye yükselterek, özellikle esnaf-sanatkar, kadın girişimciler ve KOBİ’lere sağladığı finansman seçenekleriyle Türkiye ekonomisine desteğini büyüterek sürdürdü. Halkbank, toplam mevduatını da yüzde 36.9 artırarak, 625.9 milyar TL seviyesine getirdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme ortaya koyduğu, ivmesi yüksek bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, "Halkbank olarak biz de bu ivmeye katkı sağladık ve 901,2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle 4’üncü, kredilerde 3’üncü, mevduat hacmimizle de bankacılık sektörünün 2’nci büyük bankası konumuna geldik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken, toplam kredilerimizi 730,5 milyar TL'ye yükselterek dinamik ekonomimize desteğimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.2021 yılının genel görünümünün, küresel düzeyde pek çok sektörde ağırlığını hissettiren salgın etkisinin aşılması yönündeki çabaların oluşturduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:88 bin 500 kadın girişimciye 8.6 milyar TL finansal destekOsman Arslan, ekonomiye katkısı sadece esnaf ve sanatkar kesimiyle sınırlı kalmayan Halkbank’ın ticari nitelikli kredileri içindeki KOBİ payını yüzde 53 gibi yüksek bir seviyeye taşıdıklarını belirterek, "2017’den bu yana KOBİ’lerin lider bankası olarak yüzde 19,5 pazar payına sahibiz. Reel sektörün kredi finansman erişimine destek olmaya hiç ara vermedik." ifadesini kullandı.‘Üreten Kadının Bankası’ anlayışıyla 2021 yılında 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar lirayı aşan finansman sunduklarını aktaran Arslan, “Üreten Kadınlar toplantılarımızla neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına ve pek çok kadın kooperatifine olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık, desteklerimizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüştüğüne tanıklık ettik. 2022’de ilk ‘Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı düzenleyerek, desteğimizi finansal olduğu kadar pazarlama, iletişim ve eğitim noktasında da genişleteceğiz." açıklamasında bulundu.Dijitalleşme yatırımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Osman Arslan, şunları kaydetti:

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halkbank, kar, osman arslan, kobi, destek, haberler, türkiye