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İbranice kitabı 300 bin liraya satacakken suçüstü yakalandılar
İbranice kitabı 300 bin liraya satacakken suçüstü yakalandılar
Diyarbakır’da İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL’ye satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:32+0300
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el yazması kitap
yaşam
ibranice
diyarbakır
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Diyarbakır’da edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazması tarihi kitap ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/tarihi-eserlere-internetten-musteri-araniyor-altin-varakli-kuran-195-bin-lira-incil-1-milyon-lira-1051110748.html
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el yazması kitap, ibranice, diyarbakır

İbranice kitabı 300 bin liraya satacakken suçüstü yakalandılar

12:32 14.02.2022 (güncellendi: 12:34 14.02.2022)
© İHAİbranice el yazması
İbranice el yazması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA
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Diyarbakır’da İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL’ye satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı.
Diyarbakır’da edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazması tarihi kitap ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Altın varaklı Kur'an, İncil internet satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
24 Kasım 2021, 16:20
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