https://tr.sputniknews.com/20220214/ibranice-kitabi-300-bin-liraya-satacakken-sucustu-yakalandilar-1053814804.html

İbranice kitabı 300 bin liraya satacakken suçüstü yakalandılar

İbranice kitabı 300 bin liraya satacakken suçüstü yakalandılar

Diyarbakır’da İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL’ye satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

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el yazması kitap

yaşam

ibranice

diyarbakır

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Diyarbakır’da edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazması tarihi kitap ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/tarihi-eserlere-internetten-musteri-araniyor-altin-varakli-kuran-195-bin-lira-incil-1-milyon-lira-1051110748.html

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el yazması kitap, ibranice, diyarbakır