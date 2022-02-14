https://tr.sputniknews.com/20220214/izmirde-21-yasindaki-genc-kiz-kurtarilamadi-kesin-olum-nedeni-otopsi-sonucu-belli-olacak-1053803294.html

İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T04:28+0300

2022-02-14T04:28+0300

2022-02-14T04:28+0300

türkiye

izmir

ödemiş

genç kız

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Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duygu Huriye A.’nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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izmir, ödemiş, genç kız