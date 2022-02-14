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İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak
İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T04:28+0300
2022-02-14T04:28+0300
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Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duygu Huriye A.’nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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izmir, ödemiş, genç kız

İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

04:28 14.02.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT-AW543059Duygu Huriye A
Duygu Huriye A - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT-AW543059
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Duygu Huriye A.’nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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