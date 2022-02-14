https://tr.sputniknews.com/20220214/kubanin-ilk-lgbt-oteli-yeniden-ziyaretcilere-acildi-1053808155.html
Küba'nın ilk LGBT oteli yeniden ziyaretçilere açıldı
Küba'nın ilk LGBT oteli yeniden ziyaretçilere açıldı
Küba'da faaliyet gösteren ilk 'LGBT oteli' olarak nitelendirilen Gökkuşağı Oteli, kapılarını yeniden açtı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:02+0300
2022-02-14T10:02+0300
2022-02-14T10:05+0300
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küba
lgbt
otel
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Muthu Hotels ve Küba'nın turizm şirketi Gaviota'nın ortak projesi olan Gökkuşağı Oteli, aralık ayında yeniden açıldı.Otel, 2019'da hizmete girmeden önce ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Kübalı kuruluşlar arasına katıldı.Ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlamasıyla otel hizmete giremedi.BBC World'de yer alan habere göre ülkenin ilk LGBT oteli, aralık ayında kapılarını yeniden açtı.'Karayiplerde bir vaha'Toronto'dan Küba'yı ziyarete gelen Kevin McGarth, BBC'ye yaptığı açıklamada oteli "Karayipler'de bir vaha" olarak nitelendirerek, "Kendiniz olmaya teşvik edildiğiniz ve hoş karşılandığınız bir yerde olabilmek güzel" dedi.McGarth, "Buraya geldiğimizde, buradaki tek koşulun hoşgörü olduğunu ve insanlara karşı hoşgörülü olmamanız durumunda gitmenizin isteneceğini söyleyen bir feragatname imzaladık" ifadelerini kullandı.'Tüm ziyaretçiler hoş karşılanıyor'Kübalı LGBT aktivisti Jancel Moreno ise, "Küba'ya gelen her ziyaretçi elbette burada çok hoş karşılanıyor" diye konuştu.Moreno, ayrıca otelin konuklarını, bağımsız aktivistlerin baskı gördüğü yönündeki iddiaları 'biraz daha araştırmaya' davet etti.Uzun yıllardır ABD'nin ambargosu altında olan Küba, turizm gelirine hayati düzeyde muhtaç.Gökkuşağı Oteli, ayrıca Batı medyasının Küba'da eşcinsellerin baskı gördüğü iddialarına karşı bir hamle olarak öne çıkıyor.
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küba, lgbt, otel, eşcinsel
Küba'nın ilk LGBT oteli yeniden ziyaretçilere açıldı
10:02 14.02.2022 (güncellendi: 10:05 14.02.2022) Abone ol
Küba'da faaliyet gösteren ilk 'LGBT oteli' olarak nitelendirilen Gökkuşağı Oteli, kapılarını yeniden açtı.
Muthu Hotels ve Küba'nın turizm şirketi Gaviota'nın ortak projesi olan Gökkuşağı Oteli, aralık ayında yeniden açıldı.
Otel, 2019'da hizmete girmeden önce ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Kübalı kuruluşlar arasına katıldı.
Ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlamasıyla otel hizmete giremedi.
BBC World'de yer alan habere göre ülkenin ilk LGBT oteli, aralık ayında kapılarını yeniden açtı.
'Karayiplerde bir vaha'
Toronto'dan Küba'yı ziyarete gelen Kevin McGarth, BBC'ye yaptığı açıklamada oteli "Karayipler'de bir vaha" olarak nitelendirerek, "Kendiniz olmaya teşvik edildiğiniz ve hoş karşılandığınız bir yerde olabilmek güzel" dedi.
McGarth, "Buraya geldiğimizde, buradaki tek koşulun hoşgörü olduğunu ve insanlara karşı hoşgörülü olmamanız durumunda gitmenizin isteneceğini söyleyen bir feragatname imzaladık" ifadelerini kullandı.
'Tüm ziyaretçiler hoş karşılanıyor'
Kübalı LGBT aktivisti Jancel Moreno ise, "Küba'ya gelen her ziyaretçi elbette burada çok hoş karşılanıyor" diye konuştu.
Moreno, ayrıca otelin konuklarını, bağımsız aktivistlerin baskı gördüğü yönündeki iddiaları 'biraz daha araştırmaya' davet etti.
Uzun yıllardır ABD'nin ambargosu altında olan Küba, turizm gelirine hayati düzeyde muhtaç.
Gökkuşağı Oteli, ayrıca Batı medyasının Küba'da eşcinsellerin baskı gördüğü iddialarına karşı bir hamle olarak öne çıkıyor.