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Rusya ve Belarus uçaklarından sınırda ortak devriye
Rusya ve Belarus uçaklarından sınırda ortak devriye
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM uçakları ile Birlik Kararlılığı 2022 isimli tatbikat çerçevesinde sınırda ortak devriye... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:09+0300
2022-02-14T10:09+0300
savunma
rusya
belarus
ortak devriye
sınır
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Bakanlığın açıklamasında, Rusya ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM uçaklarının mürettebatlarının Birlik Devleti sınırlarında ortak devriye görevi yürüttüğü belirtildi. Uçuşlar zorlu hava koşullarında tekli ve çiftler halinde yapıldı, teyakkuz halindeyken mürettebatların etkileşimine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Rusya ve Belarus 10 Şubat’ta Birlik Kararlılığı 2022 isimli ortak tatbikata başlamıştı. Tatbikat 20 Şubat’a kadar sürecek.
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rusya, belarus, ortak devriye, sınır

Rusya ve Belarus uçaklarından sınırda ortak devriye

10:09 14.02.2022
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Belarus- Ortak devriye
Rusya- Belarus- Ortak devriye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM uçakları ile Birlik Kararlılığı 2022 isimli tatbikat çerçevesinde sınırda ortak devriye gerçekleştirildi.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM uçaklarının mürettebatlarının Birlik Devleti sınırlarında ortak devriye görevi yürüttüğü belirtildi.
Uçuşlar zorlu hava koşullarında tekli ve çiftler halinde yapıldı, teyakkuz halindeyken mürettebatların etkileşimine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Rusya ve Belarus 10 Şubat’ta Birlik Kararlılığı 2022 isimli ortak tatbikata başlamıştı. Tatbikat 20 Şubat’a kadar sürecek.
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