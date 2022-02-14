https://tr.sputniknews.com/20220214/rusya-ve-belarus-ucaklarindan-sinirda-ortak-devriye--1053808509.html

Rusya ve Belarus uçaklarından sınırda ortak devriye

Rusya ve Belarus uçaklarından sınırda ortak devriye

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM uçakları ile Birlik Kararlılığı 2022 isimli tatbikat çerçevesinde sınırda ortak devriye... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T10:09+0300

2022-02-14T10:09+0300

2022-02-14T10:09+0300

savunma

rusya

belarus

ortak devriye

sınır

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Bakanlığın açıklamasında, Rusya ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM uçaklarının mürettebatlarının Birlik Devleti sınırlarında ortak devriye görevi yürüttüğü belirtildi. Uçuşlar zorlu hava koşullarında tekli ve çiftler halinde yapıldı, teyakkuz halindeyken mürettebatların etkileşimine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Rusya ve Belarus 10 Şubat’ta Birlik Kararlılığı 2022 isimli ortak tatbikata başlamıştı. Tatbikat 20 Şubat’a kadar sürecek.

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