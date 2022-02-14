https://tr.sputniknews.com/20220214/rusyada-kovid-19a-erken-asamalarda-tespit-etmeye-yarayan-dedektor-gelistirildi-1053820708.html

Rusya’da Kovid-19'a erken aşamalarda tespit etmeye yarayan ‘dedektör’ geliştirildi

Rusya’da Kovid-19'a erken aşamalarda tespit etmeye yarayan ‘dedektör’ geliştirildi

Rus bilim insanları, Kovid-19'un erken aşamada tespit edilmesine olanak sağlayan bir 'dedektör' geliştirdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T14:35+0300

2022-02-14T14:35+0300

2022-02-14T14:35+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

kovid-19

dedektör

rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü’nden (TSNİİ) bilim insanları Kovid-19’un erken aşamalarda tespit edilmesine yarayan bir ‘dedektör’ geliştirdi.Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, "TSNİİ’den bilim insanları bir koronavirüs dedektörü geliştirdi. Bu teknoloji yardımıyla virüs en düşük yoğunluktayken tespit edilebiliyor" ifadeleri kullanıldı.Yüksek hassasiyetli olmasının bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, ‘dedektörün’ geliştirilmesinde genetik mühendislik ve biyoteknolojiye başvurulduğu belirtildi.RNA’yı yönlendiren moleküllere dayalı olarak geliştirilen teknolojinin gelecekte yüksek hassasiyetli testlerin elde edilmesinde kullanılabileceği, üretim maliyetinin de yüksek olmayacağı aktarılıyor.

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rusya, koronavirüs, kovid-19, dedektör, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)