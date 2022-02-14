Rusya’da Kovid-19'a erken aşamalarda tespit etmeye yarayan ‘dedektör’ geliştirildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü’nden (TSNİİ) bilim insanları Kovid-19’un erken aşamalarda tespit edilmesine yarayan bir ‘dedektör’ geliştirdi.Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, "TSNİİ’den bilim insanları bir koronavirüs dedektörü geliştirdi. Bu teknoloji yardımıyla virüs en düşük yoğunluktayken tespit edilebiliyor" ifadeleri kullanıldı.Yüksek hassasiyetli olmasının bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, ‘dedektörün’ geliştirilmesinde genetik mühendislik ve biyoteknolojiye başvurulduğu belirtildi.RNA’yı yönlendiren moleküllere dayalı olarak geliştirilen teknolojinin gelecekte yüksek hassasiyetli testlerin elde edilmesinde kullanılabileceği, üretim maliyetinin de yüksek olmayacağı aktarılıyor.
Rus bilim insanları, Kovid-19'un erken aşamada tespit edilmesine olanak sağlayan bir 'dedektör' geliştirdi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü’nden (TSNİİ) bilim insanları Kovid-19’un erken aşamalarda tespit edilmesine yarayan bir ‘dedektör’ geliştirdi.
Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, "TSNİİ’den bilim insanları bir koronavirüs dedektörü geliştirdi. Bu teknoloji yardımıyla virüs en düşük yoğunluktayken tespit edilebiliyor" ifadeleri kullanıldı.
Yüksek hassasiyetli olmasının bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, ‘dedektörün’ geliştirilmesinde genetik mühendislik ve biyoteknolojiye başvurulduğu belirtildi.
RNA’yı yönlendiren moleküllere dayalı olarak geliştirilen teknolojinin gelecekte yüksek hassasiyetli testlerin elde edilmesinde kullanılabileceği, üretim maliyetinin de yüksek olmayacağı aktarılıyor.