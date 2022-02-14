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'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin fragmanı yayınlandı
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin fragmanı yayınlandı
Amazon’un Orta Dünya’da geçen yeni dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ilk fragmanı yayınlandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T15:00+0300
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yaşam
lord of the rings: the rings of power
amazon
fragman
amazon prime video
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
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Daha önce hayranlara yönelik kısa tanıtım videoları paylaşan Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin ilk fragmanını Super Bowl sırasında yayınladı.Dizi, Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyicilerle buluşturacak.Dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime’dan izlenebilecek.
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lord of the rings: the rings of power , amazon, fragman, amazon prime video, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin fragmanı yayınlandı

15:00 14.02.2022 (güncellendi: 15:04 14.02.2022)
© Flickr / Oscar Gende VillarModor / Yüzüklerin Efendisi
Modor / Yüzüklerin Efendisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Flickr / Oscar Gende Villar
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Amazon’un Orta Dünya’da geçen yeni dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ilk fragmanı yayınlandı.
Daha önce hayranlara yönelik kısa tanıtım videoları paylaşan Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin ilk fragmanını Super Bowl sırasında yayınladı.
Dizi, Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyicilerle buluşturacak.
Dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime’dan izlenebilecek.
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