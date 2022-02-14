Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220214/whatsappta-kapak-donemi-basliyor-1053817156.html
WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor
WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor
Whatsapp'ın yeni test etmeye başladığı bir özellik daha WABetaInfo tarafından keşfedildi. Buna göre WhatsApp o profiller için kapak fotoğrafı getirmeyi... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T13:11+0300
2022-02-14T13:20+0300
yaşam
whatsapp
özellik
kapak
grup
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104192/88/1041928821_0:76:1001:639_1920x0_80_0_0_dc78410c6d9db1bced87e152a7b17df2.jpg
WABetaInfo tarafından yapılan bir keşif, WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özelliği daha ortaya çıkardı.Buna göre WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan özellikle işletme hesaplarına kapak fotoğrafı eklenebilmesi planlanıyor.WABetaInfo'nun edindiği bilgiye göre İşletme Ayarları'nda kamera butonu da mevcut. Kullanıcılar buradan bir fotoğraf seçerek ya da çekerek kapak fotoğrafı oluşturabiliyor.Haber Global'in aktardığına göre WhatsApp kullanıcıları, işletmelerin hesaplarını ziyaret ettiğinde profil fotoğrafının ve durumun yanı sıra kapak fotoğrafını da görebilecek.WhatsApp Business için geliştirilen bu özelliğin ayrıca ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor.Grup içinde grup geliyorWhatsApp'ın denediği bir başka özellik ise uzun süredir konuşulan Topluluklar.Grup yöneticilerinin kontrolünü artırma imkanı sunan bu özellikle grup yöneticisi grubun içinde başka gruplar oluşturabiliyor, grup üyelerini bu oluşturulan topluluklara davet edebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/whatsapp-yazismalari-gerekce-gosterilerek-isten-cikarilma-hak-ihlali-sayildi-1053736393.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104192/88/1041928821_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_9850291992991db2ce23c4bf31845412.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
whatsapp, özellik, kapak, grup

WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor

13:11 14.02.2022 (güncellendi: 13:20 14.02.2022)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Whatsapp'ın yeni test etmeye başladığı bir özellik daha WABetaInfo tarafından keşfedildi. Buna göre WhatsApp o profiller için kapak fotoğrafı getirmeyi planlıyor.
WABetaInfo tarafından yapılan bir keşif, WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özelliği daha ortaya çıkardı.
Buna göre WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan özellikle işletme hesaplarına kapak fotoğrafı eklenebilmesi planlanıyor.
WABetaInfo'nun edindiği bilgiye göre İşletme Ayarları'nda kamera butonu da mevcut. Kullanıcılar buradan bir fotoğraf seçerek ya da çekerek kapak fotoğrafı oluşturabiliyor.
Haber Global'in aktardığına göre WhatsApp kullanıcıları, işletmelerin hesaplarını ziyaret ettiğinde profil fotoğrafının ve durumun yanı sıra kapak fotoğrafını da görebilecek.
WhatsApp Business için geliştirilen bu özelliğin ayrıca ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor.

Grup içinde grup geliyor

WhatsApp'ın denediği bir başka özellik ise uzun süredir konuşulan Topluluklar.
Grup yöneticilerinin kontrolünü artırma imkanı sunan bu özellikle grup yöneticisi grubun içinde başka gruplar oluşturabiliyor, grup üyelerini bu oluşturulan topluluklara davet edebiliyor.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
TÜRKİYE
WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma hak ihlali sayıldı
11 Şubat, 11:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала