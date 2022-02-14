https://tr.sputniknews.com/20220214/whatsappta-kapak-donemi-basliyor-1053817156.html

WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor

WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor

Whatsapp'ın yeni test etmeye başladığı bir özellik daha WABetaInfo tarafından keşfedildi. Buna göre WhatsApp o profiller için kapak fotoğrafı getirmeyi... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T13:11+0300

2022-02-14T13:11+0300

2022-02-14T13:20+0300

yaşam

whatsapp

özellik

kapak

grup

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WABetaInfo tarafından yapılan bir keşif, WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özelliği daha ortaya çıkardı.Buna göre WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan özellikle işletme hesaplarına kapak fotoğrafı eklenebilmesi planlanıyor.WABetaInfo'nun edindiği bilgiye göre İşletme Ayarları'nda kamera butonu da mevcut. Kullanıcılar buradan bir fotoğraf seçerek ya da çekerek kapak fotoğrafı oluşturabiliyor.Haber Global'in aktardığına göre WhatsApp kullanıcıları, işletmelerin hesaplarını ziyaret ettiğinde profil fotoğrafının ve durumun yanı sıra kapak fotoğrafını da görebilecek.WhatsApp Business için geliştirilen bu özelliğin ayrıca ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor.Grup içinde grup geliyorWhatsApp'ın denediği bir başka özellik ise uzun süredir konuşulan Topluluklar.Grup yöneticilerinin kontrolünü artırma imkanı sunan bu özellikle grup yöneticisi grubun içinde başka gruplar oluşturabiliyor, grup üyelerini bu oluşturulan topluluklara davet edebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220211/whatsapp-yazismalari-gerekce-gosterilerek-isten-cikarilma-hak-ihlali-sayildi-1053736393.html

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whatsapp, özellik, kapak, grup