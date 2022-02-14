https://tr.sputniknews.com/20220214/yunanistana-kacmaya-calisan-2-feto-suphelisi-yakalandi-1053829078.html

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T17:53+0300

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türkiye

yunanistan

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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/milli-savunma-bakanligindan-feto-iddialarina-tepki-hukuk-yoluna-basvurulmaktadir-1053713894.html

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yunanistan, fetö