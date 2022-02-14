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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/milli-savunma-bakanligindan-feto-iddialarina-tepki-hukuk-yoluna-basvurulmaktadir-1053713894.html
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yunanistan, fetö

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

17:53 14.02.2022 (güncellendi: 18:00 14.02.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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