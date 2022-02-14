https://tr.sputniknews.com/20220214/yunanistana-kacmaya-calisan-2-feto-suphelisi-yakalandi-1053829078.html
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T17:53+0300
2022-02-14T17:53+0300
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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/milli-savunma-bakanligindan-feto-iddialarina-tepki-hukuk-yoluna-basvurulmaktadir-1053713894.html
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yunanistan, fetö
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
17:53 14.02.2022 (güncellendi: 18:00 14.02.2022) Abone ol
Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.