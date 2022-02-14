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https://tr.sputniknews.com/20220214/zincir-marketlerden-kdv-aciklamasi-binlerce-urunde-fiyatlari-dusurduk-1053818687.html
Zincir marketlerden KDV açıklaması: 'Binlerce üründe fiyatları düşürdük'
Zincir marketlerden KDV açıklaması: 'Binlerce üründe fiyatları düşürdük'
Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı. Dev market zincirleri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla binlerce üründe fiyatların... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T13:53+0300
2022-02-14T13:53+0300
ekonomi
türkiye
kdv
katma değer vergisi (kdv)
market
gıda fiyatları
migros
bim
carrefoursa
süpermarket
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Zincir marketler, arka arkaya yaptıkları açıklamalarla, gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlara yansıttıklarını duyurdu.CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verdi.'20 binin üzerinde ürün fiyatı düştü'Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıdı'İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM'den yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimi-sonrasi-zabita-ekipleri-marketlerde-denetim-gerceklestirdi-1053818018.html
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türkiye, kdv, katma değer vergisi (kdv), market, gıda fiyatları, migros, bim, carrefoursa, süpermarket

Zincir marketlerden KDV açıklaması: 'Binlerce üründe fiyatları düşürdük'

13:53 14.02.2022
© AAZincir marketlerden KDV açıklaması: Binlerce üründe fiyatları düşürdük
Zincir marketlerden KDV açıklaması: Binlerce üründe fiyatları düşürdük - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı. Dev market zincirleri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla binlerce üründe fiyatların düştüğünü duyurdu.
Zincir marketler, arka arkaya yaptıkları açıklamalarla, gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlara yansıttıklarını duyurdu.
CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verdi.

'20 binin üzerinde ürün fiyatı düştü'

Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir."

'14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıdı'

İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM'den yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
KDV İNDİRİMİ SONRASI ZABITA EKİPLERİ MARKETLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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