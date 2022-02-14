https://tr.sputniknews.com/20220214/zincir-marketlerden-kdv-aciklamasi-binlerce-urunde-fiyatlari-dusurduk-1053818687.html

Zincir marketlerden KDV açıklaması: 'Binlerce üründe fiyatları düşürdük'

Zincir marketlerden KDV açıklaması: 'Binlerce üründe fiyatları düşürdük'

Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı. Dev market zincirleri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla binlerce üründe fiyatların... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T13:53+0300

2022-02-14T13:53+0300

2022-02-14T13:53+0300

ekonomi

türkiye

kdv

katma değer vergisi (kdv)

market

gıda fiyatları

migros

bim

carrefoursa

süpermarket

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Zincir marketler, arka arkaya yaptıkları açıklamalarla, gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlara yansıttıklarını duyurdu.CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verdi.'20 binin üzerinde ürün fiyatı düştü'Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıdı'İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM'den yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimi-sonrasi-zabita-ekipleri-marketlerde-denetim-gerceklestirdi-1053818018.html

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türkiye, kdv, katma değer vergisi (kdv), market, gıda fiyatları, migros, bim, carrefoursa, süpermarket