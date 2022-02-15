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Adana Demirspor Başkanı Sancak: Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrasında canlı yayında bir iddiada bulundu. Sancak, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Şenol Güneş... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:01+0300
2022-02-15T10:01+0300
spor
şenol güneş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş
futbol
murat sancak
adana demirspor
teknik direktör
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Adana ekibinde başkan Murat Sancak, Beyaz TV'ye konuştu. Sancak, Beşiktaş maçı sonrasında katıldığı programda Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın yeni hocası olacağını öne sürdü.
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şenol güneş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, futbol, murat sancak, adana demirspor, teknik direktör

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş

10:01 15.02.2022
© DHAAdana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© DHA
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrasında canlı yayında bir iddiada bulundu. Sancak, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını iddia etti.
Adana ekibinde başkan Murat Sancak, Beyaz TV'ye konuştu. Sancak, Beşiktaş maçı sonrasında katıldığı programda Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın yeni hocası olacağını öne sürdü.
"Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net."
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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'Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaştı' iddiası
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