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https://tr.sputniknews.com/20220215/ak-partili-unal-van-gogh-ve-gauguinin-renklerle-kurdugu-iliski-beni-hep-etkilemistir-1053845556.html
AK Partili Ünal: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir
AK Partili Ünal: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ressamlar Van Gogh ile Paul Gauguin’in resimlerinin kendisini etkilediğini söyledi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T07:34+0300
2022-02-15T07:34+0300
türkiye
mahir ünal
resim
vincent van gogh
paul gascoigne
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Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Mahir Ünal’ın resim yapmaya 5 yıl önce başladığını yazdı.Yazıya göre ressam Hikmet Çetinkaya’dan ders alan Ünal, şunları söyledi:"Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir. Resim sanatının insanı özgürleştiren bir yanı var. Bir nesneyi resmetmek aslında onu nasıl hayal ettiğinizle ilgili. Onları biricikleştiren bizim onları algılama biçimimiz. Resim sanatı nesneyi algıladığımız biçim ve renkte ifade etme özgürlüğü sunuyor size."Fırat yazısında Ünal'ın sergi açmayı düşünmediğini belirtirken "Bence düşünmeli. Siyasete renk gelmesi iyidir her zaman..." yorumunu yaptı.
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mahir ünal, resim, vincent van gogh, paul gascoigne

AK Partili Ünal: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir

07:34 15.02.2022
© HürriyetMahir Ünal
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Hürriyet
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ressamlar Van Gogh ile Paul Gauguin’in resimlerinin kendisini etkilediğini söyledi.
Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Mahir Ünal’ın resim yapmaya 5 yıl önce başladığını yazdı.
Yazıya göre ressam Hikmet Çetinkaya’dan ders alan Ünal, şunları söyledi:
"Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir. Resim sanatının insanı özgürleştiren bir yanı var. Bir nesneyi resmetmek aslında onu nasıl hayal ettiğinizle ilgili. Onları biricikleştiren bizim onları algılama biçimimiz. Resim sanatı nesneyi algıladığımız biçim ve renkte ifade etme özgürlüğü sunuyor size."
Fırat yazısında Ünal'ın sergi açmayı düşünmediğini belirtirken "Bence düşünmeli. Siyasete renk gelmesi iyidir her zaman..." yorumunu yaptı.
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