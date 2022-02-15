https://tr.sputniknews.com/20220215/bulasici-hastaliktan-olum-hizi-en-yuksek-ilce-sile-1053845903.html
Bulaşıcı hastalıktan ölüm hızı en yüksek ilçe Şile
Bulaşıcı hastalıktan ölüm hızı en yüksek ilçe Şile
11 büyükşehir ve 10 il belediyesi verileri çerçevesinde "21 İlde Bulaşıcı Hastalık Ölümleri Raporu" hazırlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T08:43+0300
2022-02-15T08:43+0300
2022-02-15T08:44+0300
türkiye
bulaşıcı hastalık
hastalık
şile
chp
fatih
çatalca
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İlgezdi, büyükşehir ve il belediyelerinin CHP'de olduğu 21 kentte, 1 Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasında bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ve iller ile İstanbul’daki ilçelerin bulaşıcı hastalık ölüm hızlarını rapor haline getirdi. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, raporda özetle şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:
türkiye
şile
fatih
çatalca
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bulaşıcı hastalık, hastalık, şile, chp, fatih, çatalca
Bulaşıcı hastalıktan ölüm hızı en yüksek ilçe Şile
08:43 15.02.2022 (güncellendi: 08:44 15.02.2022) Abone ol
11 büyükşehir ve 10 il belediyesi verileri çerçevesinde "21 İlde Bulaşıcı Hastalık Ölümleri Raporu" hazırlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre, İstanbul’da bulaşıcı hastalıktan ölüm hızı en yüksek ilçeler Şile, Fatih ve Çatalca.
İlgezdi, büyükşehir ve il belediyelerinin CHP'de olduğu 21 kentte, 1 Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasında bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ve iller ile İstanbul’daki ilçelerin bulaşıcı hastalık ölüm hızlarını rapor haline getirdi. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, raporda özetle şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:
Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasında CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyemizde bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşlarımızın toplam sayısı 86 bin 607 kişi.
Sağlık Bakanlığı'nın aynı tarihler için açıkladığı tüm Türkiye Kovid-19 ölüm sayısı 87 bin 341. 60 ilde bulaşıcı hastalık nedeniyle 23 ayda sadece 734 kişi mi öldü? 31 Ocak itibarıyla Türkiye’de Kovid-19 ölümlerinin bakanlığın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olarak en az 184 bin 636 kişi olabileceği hesaplanıyor.
İstanbul’da Mart 2020-Aralık 2021 tarihleri arasında bulaşıcı hastalık ölüm hızı, ilçelere göre milyon kişide 1.089-3.411 arasında değişmektedir. İstanbul’da en yüksek bulaşıcı hastalık ölüm hızı Şile, Fatih ve Çatalca’da hesaplanmıştır.
Esenyurt, Tuzla ve Başakşehir ise en düşük bulaşıcı hastalık ölüm hızına sahip ilçeler.