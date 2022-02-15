Bulaşıcı hastalıktan ölüm hızı en yüksek ilçe Şile

Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasında CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyemizde bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşlarımızın toplam sayısı 86 bin 607 kişi. Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasında CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyemizde bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşlarımızın toplam sayısı 86 bin 607 kişi.

Sağlık Bakanlığı'nın aynı tarihler için açıkladığı tüm Türkiye Kovid-19 ölüm sayısı 87 bin 341. 60 ilde bulaşıcı hastalık nedeniyle 23 ayda sadece 734 kişi mi öldü? 31 Ocak itibarıyla Türkiye’de Kovid-19 ölümlerinin bakanlığın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olarak en az 184 bin 636 kişi olabileceği hesaplanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın aynı tarihler için açıkladığı tüm Türkiye Kovid-19 ölüm sayısı 87 bin 341. 60 ilde bulaşıcı hastalık nedeniyle 23 ayda sadece 734 kişi mi öldü? 31 Ocak itibarıyla Türkiye’de Kovid-19 ölümlerinin bakanlığın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olarak en az 184 bin 636 kişi olabileceği hesaplanıyor.

İstanbul’da Mart 2020-Aralık 2021 tarihleri arasında bulaşıcı hastalık ölüm hızı, ilçelere göre milyon kişide 1.089-3.411 arasında değişmektedir. İstanbul’da en yüksek bulaşıcı hastalık ölüm hızı Şile, Fatih ve Çatalca’da hesaplanmıştır. İstanbul’da Mart 2020-Aralık 2021 tarihleri arasında bulaşıcı hastalık ölüm hızı, ilçelere göre milyon kişide 1.089-3.411 arasında değişmektedir. İstanbul’da en yüksek bulaşıcı hastalık ölüm hızı Şile, Fatih ve Çatalca’da hesaplanmıştır.