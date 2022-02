https://tr.sputniknews.com/20220215/corumda-kovid-19-testi-yaptiranlarin-yariya-yakini-pozitif-cikiyor-1053873376.html

Çorum'da Kovid-19 testi yaptıranların yarıya yakını pozitif çıkıyor

Çorum'da Covid-19 testi yaptıran 2 bin 500 kişiden bin 200'ünün pozitif çıktığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, "Caddede karşılaştığım 100 kişinin en... 15.02.2022

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip olması, hava sıcaklığının düşüklüğü ve insanların kapalı ortamda daha çok vakit geçirmesi nedeniyle arttığını belirtti.Çorum, Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok artış gösterdiği 10 il arasında bulunuyor.Sobacı, makamında düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılık özelliğinden dolayı Kovid-19 vaka sayılarında artış öngördüklerini söyledi.Havaların soğumasıyla insanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye başladığına işaret eden Sobacı, "Bu da virüsün yayılmasını hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Yine okulların ara tatile girmesiyle büyük şehirlerden küçük şehirlere doğru iller arası nüfus hareketliliğinin arttığı, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yeni varyantın yayılımının hızlandığı da göz ardı edilmemelidir" dedi.Çorum'da uygulanan aşı miktarı 1 milyonu geçtiSobacı, Çorum'da 18 yaş ve üzeri nüfusunun yüzde 84,6'sının en ez iki doz aşısını yaptırdığını dile getirerek, "Çorum, aşılanma oranında Türkiye'de 18. sırada yer almaktadır. İlimizde bu güne kadar 1 milyon 1095 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.Çorum'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 64,3 seviyesinde bulunduğunu ve endişe verici boyuta ulaşmadığını vurgulayan Sobacı, açıklamasını şöyle sürdürdü:Sobacı, günlük yapılan 2 bin doz civarındaki aşının üçte birinin TURKOVAC olduğunu belirterek, "Günlük test yaptıran yaklaşık 2 bin 500 kişiden 1200'ünün sonucu pozitif çıkıyor. Yani şikayeti olan her iki kişiden biri pozitif demek. Ona göre dikkatli davranmamız gerekiyor. İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır. Aşısız veya eksik aşılı olanlar mutlaka aşılarını bir an önce yaptırmalıdır" diye konuştu.Maske kullanımının da azaldığına dikkati çeken Sobacı, "Caddeye çıktığımda karşılaştığım 100 kişinin en az 50'sinin maske takmadığını, burun buruna olduğunu, sosyal mesafeye dikkat etmediğini görüyoruz. Kim ne yaparsa kendine yapar. Vatandaşlarımız özellikle aşısızsa, sosyal mesafeye dikkat etmiyorsa biz ikazlarımızı yine yapacağız ama takdir halkımızın" değerlendirmesinde bulundu.

