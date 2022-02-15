https://tr.sputniknews.com/20220215/dubaide-erdogan-maktum-gorusmesi-basladi-1053862490.html
Dubai'de Erdoğan-Maktum görüşmesi
Dubai'de Erdoğan-Maktum görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geçti... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:45+0300
2022-02-15T14:45+0300
2022-02-15T15:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
muhammed bin raşid al maktum
görüşme
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
dubai
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Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti:Görüşmenin ardından Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı.Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220215/erdogan-bae-turkiyenin-korfez-bolgesindeki-baslica-ticaret-ortagidir-1053849623.html
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, muhammed bin raşid al maktum, görüşme, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai
Dubai'de Erdoğan-Maktum görüşmesi
14:45 15.02.2022 (güncellendi: 15:05 15.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geçti. Erdoğan, burada Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile bir araya geldi.
Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti:
"EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye milli günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."
Görüşmenin ardından Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı.
Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG’un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye’nin EXPO’ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil; insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur."