https://tr.sputniknews.com/20220215/en-buyuk-kripto-para-operasyonunda-yakalanan-turk-lakapli-rapci-icin-2-kez-kefaletle-serbest-karari-1053865691.html

En büyük kripto para operasyonunda yakalanan Türk lakaplı rapçi için 2. kez kefaletle serbest kararı

En büyük kripto para operasyonunda yakalanan Türk lakaplı rapçi için 2. kez kefaletle serbest kararı

ABD'de 2016'da sanal kripto para borsası Bitfinex'in hacklenmesi ve 4.5 milyar dolar değerinde bitcoin çalınmasıyla ilgili yakalanan Ilya Lichtenstein-Heather... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:59+0300

2022-02-15T15:59+0300

2022-02-15T16:49+0300

dünya

bitcoin

abd

hackleme

kara para aklama

gözaltı

kefaletle serbest

türkiye

rap

şarkıcı

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Milyarlarca dolarlık çalıntı bitcoinle kara para aklama faaliyetlerine yardım etmekle suçlanan Ilya 'Dutch' Lichtenstein-Heather Morgan çiftinin kefaletle serbest bırakılmasını engelleyen federal hükümet müdahalesinin ardından yeniden yargıya gidildi. Çiftin geçen hafta çıkarıldıkları mahkemede yargıcın aldığı kefaletle serbest bırakılmaları kararına federal hükümet müdahale etmişti. FBI'ın ele geçiremediği bitcoinleri kullanarak ikilinin ülkeden kaçabileceği gerekçesiyle kararın yürütmesi durdurulmuştu. Dün yapılan duruşmada, yargıç, Morgan'ın davanın görülmesini evhapsinde bekleyebileceğine, dolayısıyla kefaletle serbest bırakılmasına, Lichtenstein'ın ise gözaltında kalmasına karar verdi.'Wall Street'in timsahı'nın Türkiye sevgisiBitfinex'den hacklenen 4.5 milyar dolarlık bitcoinin 3.6 milyar dolarlık kısmının ele geçirilerek bunun rekor miktar olduğunun açıklanması ve çiftin yakalanmasının ardından, Razzlekhan adı altında rap müzik, video ve moda içeriği yayınladığı keşfedilen Morgan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Morgan'ın ara ara Forbes yayınlarında makalesi çıkan girişimci-yatırımcı kişiliğinden ziyade 'paraya para demeyen baş belası, ağzı bozuk, müstehcen rap şarkıcısı Razzlekhan' kişiliği ön plana çıktı. Özellikle Wall Street'te çektiği ve 'Wall Street'in timsahı' olduğunu söylediği rap videosu paylaşıldı. Asya ve Ortadoğu dahil 7 farklı ülkede yaşadığını söyleyen genç kadın, kendini 'Türk Martha Stewart' veya 'Kore'nin Waffle Kraliçesi' gibi lakaplarla da tanımlıyor. ABD'deki en ünlü iş kadınlarından biri olan Martha Stewart, hisse senedi dolandırıcılığından 5 ay hapis yatmıştı. Reyhan adını da kullanan genç kadın, kimliğini Facebook hesabında Heather R Morgan, @turkishmarthastewart; Twitter hesabında Heather R Morgan (rzk.eth) ve @HeatherReyhan olarak veriyor ve Türkiye içerikli paylaşımlar da yapıyor. 'Rusya veya Ukrayna'ya kaçarlar'Dünkü duruşmada federal hükümet, Lichtenstein ile Morgan'ın el konulmamış fonları veya altını Rusya veya Ukrayna gibi iade etmeye istekli olmayacak bir ülkeye kaçmak için kullanabileceğini savundu. Lichtenstein'ın Rusya'da doğduğunu ve 2019'da pasaportunu yenilediğini söyleyen hükümet, ikilinin dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunmaları halinde önemli mali cezalar ve 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı göz önüne alındığında, kaçmaya motive olacaklarını savundu.'Aileleri kefalet için devreye girdiğine göre kaçmayacaklar'Çiftin avukatı ise Morgan'ın bir ameliyattan iyileşiyor olması, hem kendi hem de Lichtenstein'ın ebeveynlerinin kefaletleri için teminat olarak evlerini göstermesine dikkat çekerek, 'kaçmak isteselerdi yakalanmadan önceki bir-iki hafta içinde bunu yaparlardı' savunmasını yaptı.'Morgan'ın kaçmasına yardımcı olacak fonlara erişme olasılığı az'Yargıç, hükümetin kanıtlarına göre fonları büyük ölçü kontrolünde tuttuğundan Lichtenstein'ın kefaletle serbest bırakılmayacağını, kaçmasına yardımcı olacak fonlara erişme olasılığı daha düşük olan Morgan'ın ev hapsi, konum izleme için elektronik kelepçe, bilgisayar kullanımı üzerindeki kısıtlamalar ve kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirme yasağı gibi orijinal karardaki koşullara uymak suretiyle kefaletle serbest kalabileceğini açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/en-buyuk-kripto-para-operasyonu-turk-lakabini-reyhan-adini-kullanan-cok-kisilikli-rapci-yakalandi-1053707217.html

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bitcoin, abd, hackleme, kara para aklama, gözaltı, kefaletle serbest, türkiye, rap, şarkıcı, rusya, türk, lakap