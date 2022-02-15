Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220215/hindistanda-gemi-tersanesi-3-milyar-dolarlik-banka-dolandiriciligiyla-suclandi-1053844661.html
Hindistan'da gemi tersanesi 3 milyar dolarlık banka dolandırıcılığıyla suçlandı
Hindistan'da gemi tersanesi 3 milyar dolarlık banka dolandırıcılığıyla suçlandı
Hindistan'da bir gemi inşa şirketi, ülkenin en büyük devlet bankasını ve 27 diğer finans kurumunu 3 milyar doları aşan miktarda dolandırmakla suçlandı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T05:29+0300
2022-02-15T05:30+0300
dünya
hindistan
dolandırıcılık
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg
Eastern Eye sitesinin haberine göre, Hindistan'ın federal soruşturma kurumu Merkez Soruşturma Bürosundan (CBI) yapılan açıklamada, ABG Tersanesi'nin 28 bankayı, 228.42 milyar rupi (3 milyar dolar) dolandırdığı bildirildi.Dolandırıcılıkla suçlanan Gujarat merkezli gemi yapımcısı ABG'nin, 2018'de Hindistan bankalarını 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan kuyumcu Nirav Modi'yi geride bıraktığı, bunun şimdiye kadar ülkenin bilinen en büyük banka dolandırıcılığı olduğu belirtildi.Borç verenlerden biri olan Hindistan Devlet Bankası tarafından hafta sonu yayımlanan Ernst &amp; Young'ın adli denetimine göre, özel borç veren ICICI Bank 900 milyon dolardan fazla kayba uğradı.Açıklamada, halka arza bağlı sigortacı LIC'nin sahibi olduğu devlet tarafından işletilen IDBI Bank'ın yaklaşık 500 milyon dolar ve en büyük devlete ait borç vereni olan Hindistan Devlet Bankası'nın (SBI) 400 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.CBI, şirkete 2012 ve 2017 yılları arasında borç verenler firmayı canlandırmak ve tasfiyeden kurtarmak için çalışırken, ABG'nin fonları başka yöne çevirdiğini ve kötüye kullandığını belirtti.SBI, ABG Tersanesi, şirketin denizaşırı yan kuruluşu, beş şirket yöneticisi ve "bilinmeyen kamu görevlileri ve özel kişi/kişiler" hakkında polise şikayette bulundu.CBI 12 Şubat'ta şirket ofisleri ve müdürlerin evleri de dahil olmak üzere 13 yere baskın düzenledi.Yetkililer bu sayede "suçlayıcı belgelerin kurtarıldığını" ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_44:0:1155:833_1920x0_80_0_0_d920df2632fb4dd12d6d8d3a93a419d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, dolandırıcılık, gemi

Hindistan'da gemi tersanesi 3 milyar dolarlık banka dolandırıcılığıyla suçlandı

05:29 15.02.2022 (güncellendi: 05:30 15.02.2022)
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Rick Wilking
Abone olGoogle news
Hindistan'da bir gemi inşa şirketi, ülkenin en büyük devlet bankasını ve 27 diğer finans kurumunu 3 milyar doları aşan miktarda dolandırmakla suçlandı.
Eastern Eye sitesinin haberine göre, Hindistan'ın federal soruşturma kurumu Merkez Soruşturma Bürosundan (CBI) yapılan açıklamada, ABG Tersanesi'nin 28 bankayı, 228.42 milyar rupi (3 milyar dolar) dolandırdığı bildirildi.
Dolandırıcılıkla suçlanan Gujarat merkezli gemi yapımcısı ABG'nin, 2018'de Hindistan bankalarını 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan kuyumcu Nirav Modi'yi geride bıraktığı, bunun şimdiye kadar ülkenin bilinen en büyük banka dolandırıcılığı olduğu belirtildi.
Borç verenlerden biri olan Hindistan Devlet Bankası tarafından hafta sonu yayımlanan Ernst & Young'ın adli denetimine göre, özel borç veren ICICI Bank 900 milyon dolardan fazla kayba uğradı.
Açıklamada, halka arza bağlı sigortacı LIC'nin sahibi olduğu devlet tarafından işletilen IDBI Bank'ın yaklaşık 500 milyon dolar ve en büyük devlete ait borç vereni olan Hindistan Devlet Bankası'nın (SBI) 400 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.
CBI, şirkete 2012 ve 2017 yılları arasında borç verenler firmayı canlandırmak ve tasfiyeden kurtarmak için çalışırken, ABG'nin fonları başka yöne çevirdiğini ve kötüye kullandığını belirtti.
SBI, ABG Tersanesi, şirketin denizaşırı yan kuruluşu, beş şirket yöneticisi ve "bilinmeyen kamu görevlileri ve özel kişi/kişiler" hakkında polise şikayette bulundu.
CBI 12 Şubat'ta şirket ofisleri ve müdürlerin evleri de dahil olmak üzere 13 yere baskın düzenledi.
Yetkililer bu sayede "suçlayıcı belgelerin kurtarıldığını" ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала