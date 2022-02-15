https://tr.sputniknews.com/20220215/insaat-sektoru-temsilcileri-de-kredi-garanti-fonundan-yararlanmak-istiyor-1053841469.html

İnşaat sektörü temsilcileri de Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanmak istiyor

İnşaat sektörü temsilcileri de Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanmak istiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı altı sektörü içeren 60 Milyar TL’lik yeni KGF paketinde inşaat sektörü yer almıyor. Sektör temsilcileri... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T01:10+0300

2022-02-15T01:10+0300

2022-02-15T01:11+0300

ekonomi

inşaat

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin de ayrıntılarını duyurdu.Bakan Nebati, toplamda 60 milyar TL olan üç yeni KGF paketinin de devreye alınacağını belirtti.60 milyar TL'lik kefalet hacmi oluşturulduğunu bildiren Nebati, detayları şöyle paylaştı: Bakan Nebati’nin sunumunda da aktardığı 6 sektör imalat, ihracat, tarım turizm teknoloji toptan ve perakende oldu.İnşaat sektörü temsilcileri yeni KGF destek paketinin içerisinde olmadıklarını ve dahil edilmeyi talep ettiklerini söyledi. Şirketler, ciddi arz eksikliği olduğunu ve üretim maliyetlerinin iki katına çıktığından işletme sermayesi bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.'Gayrimenkul üretiminde ciddi anlamda arz eksikliği var'BloombergHT'den Cemre Nur Karaca'ya konuşan KONUTDER Başkanı Altan Elmas üç yıldır inşaat sektörünün çok zorlu bir süreç yaşadığını ve maliyetlerin iki katına çıktığını söyledi. Elmas, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı KGF destek paketinde inşaat sektörünün de yer alması gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:Altan Elmas, “Özellikle kira konusunda bakıldığında bütün Türkiye’de etkisini gösteriyor. Konut üretiminde çok ciddi sıkıntı var. Bu nedenle de KGF paketine inşaat sektörünün de dahil edilmesi doğru olacaktır. Konut sektörü teminat ve finansa erişim anlamında geçtiğimiz üç yılda da çok zorlu süreçlerden geçti” açıklamalarında bulundu.GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “KGF desteğini çok olumlu bulmakla beraber, inşaat sektörünün gündeme alınmamış olması beklentilerimizi farklılaştırdı. Türkiye’de gayrimenkul sektörü inşaat sektörü ülkenin lokomotif sektörlerinden biri. Hele ki bugün kira arzını stok konut arzını konuştuğumuz bugünlerde inşaat sektörünün bir şekilde KGF’ye dahil edilmesini ekonomik büyümeye büyük bir katkısı olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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inşaat, nureddin nebati