https://tr.sputniknews.com/20220215/insaat-sektoru-temsilcileri-de-kredi-garanti-fonundan-yararlanmak-istiyor-1053841469.html
İnşaat sektörü temsilcileri de Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanmak istiyor
İnşaat sektörü temsilcileri de Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanmak istiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı altı sektörü içeren 60 Milyar TL’lik yeni KGF paketinde inşaat sektörü yer almıyor. Sektör temsilcileri... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T01:10+0300
2022-02-15T01:10+0300
2022-02-15T01:11+0300
ekonomi
inşaat
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin de ayrıntılarını duyurdu.Bakan Nebati, toplamda 60 milyar TL olan üç yeni KGF paketinin de devreye alınacağını belirtti.60 milyar TL'lik kefalet hacmi oluşturulduğunu bildiren Nebati, detayları şöyle paylaştı: Bakan Nebati’nin sunumunda da aktardığı 6 sektör imalat, ihracat, tarım turizm teknoloji toptan ve perakende oldu.İnşaat sektörü temsilcileri yeni KGF destek paketinin içerisinde olmadıklarını ve dahil edilmeyi talep ettiklerini söyledi. Şirketler, ciddi arz eksikliği olduğunu ve üretim maliyetlerinin iki katına çıktığından işletme sermayesi bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.'Gayrimenkul üretiminde ciddi anlamda arz eksikliği var'BloombergHT'den Cemre Nur Karaca'ya konuşan KONUTDER Başkanı Altan Elmas üç yıldır inşaat sektörünün çok zorlu bir süreç yaşadığını ve maliyetlerin iki katına çıktığını söyledi. Elmas, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı KGF destek paketinde inşaat sektörünün de yer alması gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:Altan Elmas, “Özellikle kira konusunda bakıldığında bütün Türkiye’de etkisini gösteriyor. Konut üretiminde çok ciddi sıkıntı var. Bu nedenle de KGF paketine inşaat sektörünün de dahil edilmesi doğru olacaktır. Konut sektörü teminat ve finansa erişim anlamında geçtiğimiz üç yılda da çok zorlu süreçlerden geçti” açıklamalarında bulundu.GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “KGF desteğini çok olumlu bulmakla beraber, inşaat sektörünün gündeme alınmamış olması beklentilerimizi farklılaştırdı. Türkiye’de gayrimenkul sektörü inşaat sektörü ülkenin lokomotif sektörlerinden biri. Hele ki bugün kira arzını stok konut arzını konuştuğumuz bugünlerde inşaat sektörünün bir şekilde KGF’ye dahil edilmesini ekonomik büyümeye büyük bir katkısı olacaktır” açıklamalarında bulundu.
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inşaat, nureddin nebati
İnşaat sektörü temsilcileri de Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanmak istiyor
01:10 15.02.2022 (güncellendi: 01:11 15.02.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı altı sektörü içeren 60 Milyar TL’lik yeni KGF paketinde inşaat sektörü yer almıyor. Sektör temsilcileri sektörde arz sıkıntısı yaşadıklarını ve yeni destek paketine dahil olmak istediklerini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin de ayrıntılarını duyurdu.
Bakan Nebati, toplamda 60 milyar TL olan üç yeni KGF paketinin de devreye alınacağını belirtti.
60 milyar TL'lik kefalet hacmi oluşturulduğunu bildiren Nebati, detayları şöyle paylaştı:
"Yatırım destek paketi (25 milyar TL), ihracat destek paketi (25 milyar TL) ve işletme harcamaları destek paketi (10 milyar TL)olmak üzere 3 paketi devreye alıyoruz."
Bakan Nebati’nin sunumunda da aktardığı 6 sektör imalat, ihracat, tarım turizm teknoloji toptan ve perakende oldu.
İnşaat sektörü temsilcileri yeni KGF destek paketinin içerisinde olmadıklarını ve dahil edilmeyi talep ettiklerini söyledi. Şirketler, ciddi arz eksikliği olduğunu ve üretim maliyetlerinin iki katına çıktığından işletme sermayesi bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.
'Gayrimenkul üretiminde ciddi anlamda arz eksikliği var'
BloombergHT'den Cemre Nur Karaca'ya konuşan KONUTDER Başkanı Altan Elmas üç yıldır inşaat sektörünün çok zorlu bir süreç yaşadığını ve maliyetlerin iki katına çıktığını söyledi. Elmas, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı KGF destek paketinde inşaat sektörünün de yer alması gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
“KGF’de açıklanan pakette altı sektörün içerisinde inşaat sektörü de olmalıydı. Bilemiyoruz imalatın içerisinde yer alacak şekilde mi düşünüldü ama inşaat sektörünü biz orada göremedik. Gayrimenkul üretiminde ciddi anlamda arz eksikliği var. İnşaat firmalarının da işletme sermayesinde ciddi eksiklikler var. 2,5 katına çıkan inşaat maliyetleri etkisiyle inşaat üretimi de çok zorlaşmış durumda"
Altan Elmas, “Özellikle kira konusunda bakıldığında bütün Türkiye’de etkisini gösteriyor. Konut üretiminde çok ciddi sıkıntı var. Bu nedenle de KGF paketine inşaat sektörünün de dahil edilmesi doğru olacaktır. Konut sektörü teminat ve finansa erişim anlamında geçtiğimiz üç yılda da çok zorlu süreçlerden geçti” açıklamalarında bulundu.
'İnşaat sektörünün KGF'ye dahil edilmesi büyümeye katkı sağlar'
GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “KGF desteğini çok olumlu bulmakla beraber, inşaat sektörünün gündeme alınmamış olması beklentilerimizi farklılaştırdı. Türkiye’de gayrimenkul sektörü inşaat sektörü ülkenin lokomotif sektörlerinden biri. Hele ki bugün kira arzını stok konut arzını konuştuğumuz bugünlerde inşaat sektörünün bir şekilde KGF’ye dahil edilmesini ekonomik büyümeye büyük bir katkısı olacaktır” açıklamalarında bulundu.