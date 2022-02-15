https://tr.sputniknews.com/20220215/ispanya-yargisi-hucresinde-olu-bulunan-john-mcafeenin-intihar-ettiginde-karar-kildi-1053864881.html

İspanya yargısı, John McAfee'nin ölüm nedenini açıkladı

İspanya yargısı, John McAfee'nin ölüm nedenini açıkladı

Geçen yıl cezaevindeki hücresinde ölü bulunan antivirüs yazılımcısı John McAfee'yle ilgili şaibe henüz çözülememişken İspanya yargısı, McAfee'nin intihar... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:33+0300

2022-02-15T15:33+0300

2022-02-15T15:35+0300

dünya

john mcafee

intihar

ispanya

mahkeme

otopsi

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Antivirüs yazılımcısı ve siber güvenlik uzmanı John McAfee'nin şaibeli ölümüne ilişkin yargı süreci devam ediyor.MarketWatch'un aktardığına göre İspanya'da bir mahkeme, ölümünden 7 ay sonra McAfee'nin hayatına kendisi son verdiğinde karar kıldı.Ülkenin Martorell kentindeki mahkeme tarafından verilen karar, McAfee'nin ölümüyle ilgili orijinal otopsi raporunun bulgularını doğruladı.75 yaşındaki McAfee; dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla ABD'ye iadesinin onaylanmasından saatler sonra, 23 Haziran'da Barselona'daki 'Centre Penitenciari Brians 2' hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.Öte yandan John McAfee'nin eşi Janice McAfee'nin kararla ilgili üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisi verildi.McAfee'nin kızının avukatı Joy Athanasiou, yüksek mahkemenin temyize ne zaman karar vereceği konusunda henüz bir takvim olmadığını belirtti.Daha önce Janice McAfee, eşinin intihara meyilli olmadığını ve ölümünden ABD'li yetkililerin sorumlu olduğunu düşündüğünü söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20210629/hucresinde-olu-bulunan-mcafeein-otopsi-raporunda-intihar-bulgusu-1044841536.html

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john mcafee, intihar, ispanya, mahkeme, otopsi