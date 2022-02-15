https://tr.sputniknews.com/20220215/kuyumculardan-sahte-altin-uyarisi-tanidik-kuyumculardan-altin-alin-1053862372.html
Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın
Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın
Bingöl’de düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, "Genel... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:44+0300
2022-02-15T14:44+0300
2022-02-15T14:55+0300
sahte
altın
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ekonomi
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Bingöl’de düğün sezonu hazırlıklarına başlayan çiftçilere Kuyumcular Derneği Başkanı Devran'dan 'sahte altın' uyarısı geldi.Hazırlıkların başlamasıyla kuyumcularda hareketlilik olduğunu belirten Devran, çiftlere ve ailelere önemli bir uyarıda bulundu.‘Altının yükselmesinden dolayı piyasada aşırı düşük ayar altın var’Altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sahte altınların arttığını aktaran Devran, tanıdık kuyumculardan alış-verişin yapılmasını tavsiye etti:
https://tr.sputniknews.com/20220211/sahte-35-bin-dolarla-yakalanan-2-kisi-gozaltina-alindi-1053762930.html
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sahte, altın, kuyumcu
Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın
14:44 15.02.2022 (güncellendi: 14:55 15.02.2022) Abone ol
Bingöl’de düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, "Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altın alsınlar" dedi.
Bingöl’de düğün sezonu hazırlıklarına başlayan çiftçilere Kuyumcular Derneği Başkanı Devran'dan 'sahte altın' uyarısı geldi.
Hazırlıkların başlamasıyla kuyumcularda hareketlilik olduğunu belirten Devran, çiftlere ve ailelere önemli bir uyarıda bulundu.
‘Altının yükselmesinden dolayı piyasada aşırı düşük ayar altın var’
Altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sahte altınların arttığını aktaran Devran, tanıdık kuyumculardan alış-verişin yapılmasını tavsiye etti:
"Düğün sezonu hazırlıkları başladı ve altında da bir hareketlilik başladı bizde de. Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altına almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2021 yılında benim bildiğim 15-20 adli işlem yapıldı sahte altın ile ilgili. Piyasada altının yükselmesinden dolayı aşırı düşük ayar altın var. Bu yüzden vatandaşların tanıdık kuyumcularından altın almalarını tavsiye ediyoruz."