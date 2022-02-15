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https://tr.sputniknews.com/20220215/parti-liderlerine-ne-kadar-elektrik-faturasi-geldi-1053847413.html
Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
Elektriğe gelen zamlar, parti liderlerini de etkiledi. Genellikle evde olmayan liderlere yüksek tutarda faturalar geldi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T09:42+0300
2022-02-15T09:42+0300
türkiye
fatura
elektrik
temel karamollaoğlu
fatih erbakan
hüseyin baş
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Sözcü’nün aktardığına göre Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a geçen aya göre 2 misli fatura geldi.Baş’a 5 bin liralık faturaBağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ocak ayında bin 522 lira elektrik faturası ödedi. Şubat ayında 4 bin 979 lira faturayı görünce tepki gösteren Baş, “Eve bir elektrik faturası gelmiş inanamadım. Herhalde Nikola Tesla gizli gizli benim eve gelip elektrik üzerine çalışmalar yapıyor. Başka bir açıklaması olamaz” dedi.Erbakan’a 892 liraYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ocak ayında 698 lira elektrik faturası ödedi. Sömestr tatili nedeniyle 15 gün evde olmamasına rağmen Erbakan'a Şubat faturası 892 lira geldi. Birinci faturada 35 gün baz alınırken, ikinci yüksek faturada 28 günlük tüketim dikkate alındı.Destici’ye 725 liraBüyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de elektrik faturasının iki katı geldiğini açıkladı. Destici, “Bana gelen elektrik faturası geçen ay 350 TL, bu ay ise 725 TL civarıydı” dedi.SP liderine 10 gün için 300 lira Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun elektrik faturası partisinin Başkanlık Divanı'nda espri konusu oldu. Parti yöneticileri yüksek gelen faturalardan dert yanarken SP liderine 300 lira civarında bir elektrik faturası geldiği ortaya çıktı. Karamollaoğlu'na “Size az gelmiş…” yorumları yapıldı. Ancak Karamollaoğlu, o dönemde 20 güne yakın evde yoktu ve hastanedekoronavirüs tedavisi görüyordu. Ailesi de bu dönemde evi kullanmadı. Böylece Karamollaoğlu da 10 gün için 300 lira fatura ödedi.Kılıçdaroğlu, “Ödemeyeceğim” demiştiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al, faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Elektrik zamları geri alınıncaya kadar, faturamı ödemeyeceğim” demişti.
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fatura, elektrik, temel karamollaoğlu, fatih erbakan, hüseyin baş

Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?

09:42 15.02.2022
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Elektriğe gelen zamlar, parti liderlerini de etkiledi. Genellikle evde olmayan liderlere yüksek tutarda faturalar geldi.
Sözcü’nün aktardığına göre Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a geçen aya göre 2 misli fatura geldi.

Baş’a 5 bin liralık fatura

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ocak ayında bin 522 lira elektrik faturası ödedi. Şubat ayında 4 bin 979 lira faturayı görünce tepki gösteren Baş, “Eve bir elektrik faturası gelmiş inanamadım. Herhalde Nikola Tesla gizli gizli benim eve gelip elektrik üzerine çalışmalar yapıyor. Başka bir açıklaması olamaz” dedi.

Erbakan’a 892 lira

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ocak ayında 698 lira elektrik faturası ödedi. Sömestr tatili nedeniyle 15 gün evde olmamasına rağmen Erbakan'a Şubat faturası 892 lira geldi. Birinci faturada 35 gün baz alınırken, ikinci yüksek faturada 28 günlük tüketim dikkate alındı.

Destici’ye 725 lira

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de elektrik faturasının iki katı geldiğini açıkladı. Destici, “Bana gelen elektrik faturası geçen ay 350 TL, bu ay ise 725 TL civarıydı” dedi.

SP liderine 10 gün için 300 lira

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun elektrik faturası partisinin Başkanlık Divanı'nda espri konusu oldu. Parti yöneticileri yüksek gelen faturalardan dert yanarken SP liderine 300 lira civarında bir elektrik faturası geldiği ortaya çıktı. Karamollaoğlu'na “Size az gelmiş…” yorumları yapıldı. Ancak Karamollaoğlu, o dönemde 20 güne yakın evde yoktu ve hastanede
koronavirüs tedavisi görüyordu. Ailesi de bu dönemde evi kullanmadı. Böylece Karamollaoğlu da 10 gün için 300 lira fatura ödedi.

Kılıçdaroğlu, “Ödemeyeceğim” demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al, faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Elektrik zamları geri alınıncaya kadar, faturamı ödemeyeceğim” demişti.
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