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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-diplomat-rusyanin-ukraynayi-isgaline-yarin-baslayacagi-iddialari-gulunc-1053851398.html
Rus diplomat: Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yarın başlayacağı iddiaları gülünç
Rus diplomat: Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yarın başlayacağı iddiaları gülünç
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı’daki Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline 16 Şubat’ta başlayabileceği iddialarını tuhaf ve gülünç... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T11:20+0300
2022-02-15T11:20+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kriz
işgal
dmitriy polyanskiy
birleşmiş milletler (bm)
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Alman basınına konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, “Bu iddialar için bir neden bilmiyor, görmüyorum. Batı ve ABD basınındaki bu iddiaları gördüm. Bunlar tuhaf ve gülünç” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna krizi konusundaki tutumunun değiştiği, bunu Batı’nın yaptırımları artırması tehdidinin Moskova’yı korkutmasından mı kaynaklandığı sorusunu yanıtlayan Polyanskiy, “Kendi söylemlerimde de, dışişleri bakanınınkinde de diğer meslektaşlarımın söylemlerinde de hiçbir değişiklik görmüyorum. Tüm söylemler ay boyunca tutarlılığını korudu. Batılı meslektaşlarımızın durumu yansıtma biçiminde değişiklik olmadığı gibi, bizim de davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok” ifadelerini kullandı.Yaptırım tehdidinin Rusya için yeni bir şey olmadığını belirten Polyanskiy, gerginliği tırmandıran taraf olmadıkları için azaltılması yönünde de adımlar atmadıkların belirtti. Polyanskiy, “Gerginliğin azaltılması için Rusya’ya atfettikleri planlarla histeri yaratan Batılı ülkeler uğraşsın” dedi.Polyanskiy thegrayzone.com internet sitesine yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği tarihle ilgili iddiaların sadece kendileri değil, Ukraynalılar için de şaşırtıcı olduğunu ifade etti.Polyanskiy, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna güçleri ile birlikte temas hattında provokasyon düzenlemeyi düşünme tehlikesi olduğunu da ekledi.
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rusya, ukrayna, kriz, işgal, dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler (bm)

Rus diplomat: Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yarın başlayacağı iddiaları gülünç

11:20 15.02.2022
© AP Photo / Darko BandicUkrayna - Rusya bayrak
Ukrayna - Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Darko Bandic
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı’daki Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline 16 Şubat’ta başlayabileceği iddialarını tuhaf ve gülünç olarak değerlendirdi.
Alman basınına konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, “Bu iddialar için bir neden bilmiyor, görmüyorum. Batı ve ABD basınındaki bu iddiaları gördüm. Bunlar tuhaf ve gülünç” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna krizi konusundaki tutumunun değiştiği, bunu Batı’nın yaptırımları artırması tehdidinin Moskova’yı korkutmasından mı kaynaklandığı sorusunu yanıtlayan Polyanskiy, “Kendi söylemlerimde de, dışişleri bakanınınkinde de diğer meslektaşlarımın söylemlerinde de hiçbir değişiklik görmüyorum. Tüm söylemler ay boyunca tutarlılığını korudu. Batılı meslektaşlarımızın durumu yansıtma biçiminde değişiklik olmadığı gibi, bizim de davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok” ifadelerini kullandı.
Yaptırım tehdidinin Rusya için yeni bir şey olmadığını belirten Polyanskiy, gerginliği tırmandıran taraf olmadıkları için azaltılması yönünde de adımlar atmadıkların belirtti. Polyanskiy, “Gerginliğin azaltılması için Rusya’ya atfettikleri planlarla histeri yaratan Batılı ülkeler uğraşsın” dedi.
Polyanskiy thegrayzone.com internet sitesine yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği tarihle ilgili iddiaların sadece kendileri değil, Ukraynalılar için de şaşırtıcı olduğunu ifade etti.
Polyanskiy, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna güçleri ile birlikte temas hattında provokasyon düzenlemeyi düşünme tehlikesi olduğunu da ekledi.
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