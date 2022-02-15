https://tr.sputniknews.com/20220215/sampiyonlar-liginde-psg---real-madrid-maci-saat-kacta-oynanacak-1053867907.html
Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Real Madrid maçı saat kaçta oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Real Madrid maçı saat kaçta oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dev bir eşleşmeyle başlıyor. Paris Saint-Germain ile Real Madrid bu gece karşı karşıya gelecek. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T16:38+0300
2022-02-15T16:38+0300
2022-02-15T16:41+0300
uefa şampiyonlar ligi
spor
paris saint-germain (psg)
neymar
real madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde final yolculuğu bu gece başlıyor. Son 16 turu saat 23.00'te oynanacak iki maçla kapılarını açacak.Gecenin maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid, Parc des Princes'te karşılaşacak.Kupayı en çok kazanan takım olan Real Madrid, ilk Devler Ligi zaferi için yıllardır büyük yatırım yapan Paris Saint-Germain deplasmanı öncesinde temkinli.NTV Spor’un aktardığına göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Zorlu bir takıma karşı zor bir maç olacak. Sonucun kimseyi şaşırtmayacağı bir gece bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir rakip karşısında her zamankinden çok daha istekli olacağız" ifadelerini kullandı.Mücadele öncesinde iki takımda da yıldızların durumu belirsiz.Bir süredir sahalardan uzak kalan Neymar ve Karim Benzema'nın durumları maç saatinde belli olacak. Ev sahibi takımda Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek.Muhtemel ilk 11'lerPSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappe, MessiReal Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., BenzemaHangi kanalda?UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı bugün saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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uefa şampiyonlar ligi, paris saint-germain (psg), neymar, real madrid
Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Real Madrid maçı saat kaçta oynanacak?
16:38 15.02.2022 (güncellendi: 16:41 15.02.2022) Abone ol
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dev bir eşleşmeyle başlıyor. Paris Saint-Germain ile Real Madrid bu gece karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde final yolculuğu bu gece başlıyor. Son 16 turu saat 23.00'te oynanacak iki maçla kapılarını açacak.
Gecenin maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid, Parc des Princes'te karşılaşacak.
Kupayı en çok kazanan takım olan Real Madrid, ilk Devler Ligi zaferi için yıllardır büyük yatırım yapan Paris Saint-Germain deplasmanı öncesinde temkinli.
NTV Spor’un aktardığına göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Zorlu bir takıma karşı zor bir maç olacak. Sonucun kimseyi şaşırtmayacağı bir gece bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir rakip karşısında her zamankinden çok daha istekli olacağız" ifadelerini kullandı.
Mücadele öncesinde iki takımda da yıldızların durumu belirsiz.
Bir süredir sahalardan uzak kalan Neymar ve Karim Benzema'nın durumları maç saatinde belli olacak. Ev sahibi takımda Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek.
Muhtemel ilk 11'ler
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappe, Messi
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., Benzema
Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı bugün saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.