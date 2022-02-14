https://tr.sputniknews.com/20220214/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-basliyor-1053820487.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T14:27+0300

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:Yarın:Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)16 Şubat Çarşamba:Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)22 Şubat Salı:Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)23 Şubat Çarşamba:Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

https://tr.sputniknews.com/20220201/sampiyonlar-ligi-pizzasi-mahkemelik-oldu-uefa-telif-hakki-davasi-acti-1053338908.html

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uefa şampiyonlar ligi, maç, stat, turnuva, kura, futbol, eleme