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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T14:27+0300
2022-02-14T14:28+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
maç
stat
turnuva
kura
futbol
eleme
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:Yarın:Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)16 Şubat Çarşamba:Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)22 Şubat Salı:Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)23 Şubat Çarşamba:Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
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uefa şampiyonlar ligi, maç, stat, turnuva, kura, futbol, eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

14:27 14.02.2022 (güncellendi: 14:28 14.02.2022)
© DHAŞampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© DHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
16 Şubat Çarşamba:
Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)
22 Şubat Salı:
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)
23 Şubat Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
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