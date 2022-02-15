https://tr.sputniknews.com/20220215/titanicin-kedili-versiyonu-sosyal-medyada-viral-oldu-1053864021.html

Titanic'in kedili versiyonu sosyal medyada viral oldu

Titanic'in kedili versiyonu sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yayınlanan Titanic filminin 'kedili' versiyonu, kısa sürede viral oldu. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:08+0300

2022-02-15T15:08+0300

2022-02-15T15:09+0300

yaşam

titanic

kedi

parodi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101395/19/1013951950_0:147:1025:723_1920x0_80_0_0_09da48c58ce2f37dc51534929ded1aca.jpg

Film yapımcısı Tibo Charroppin ve animatör Olivia Boone'un Titanic filmi için hazırladıkları parodi video viral oldu.İkili, filmin en çok bilinen sahnelerine ve başrollerden Kate Winslet'ın yerine 'Lizzy' isimli siyah kedilerini yerleştirdi ve videoyu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladı.Hazırladıkları videoyla ilgili Bored Panda'ya konuşan ikili, şunları söyledi:"Fikir oldukça doğal geldi. Kedimizi ve yeşil ekranımızı eğlenceli ve aptalca bir şekilde birleştirmenin yollarını düşündük. Lizzy'yi bir filmdeki mevcut görüntülere koymak en mantıklısıydı."İkilinin ayrıca, Titanic'in yanında 25 milyon izlenen 'Godzilla vs. Kedi' ile 4 milyondan fazla izlenen 'Jurassic Parc ama kedili' gibi başka parodi videoları da bulunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

titanic, kedi, parodi