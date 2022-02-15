https://tr.sputniknews.com/20220215/titanicin-kedili-versiyonu-sosyal-medyada-viral-oldu-1053864021.html
Titanic'in kedili versiyonu sosyal medyada viral oldu
Titanic'in kedili versiyonu sosyal medyada viral oldu
Sosyal medyada yayınlanan Titanic filminin 'kedili' versiyonu, kısa sürede viral oldu. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T15:08+0300
2022-02-15T15:08+0300
2022-02-15T15:09+0300
yaşam
titanic
kedi
parodi
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Film yapımcısı Tibo Charroppin ve animatör Olivia Boone'un Titanic filmi için hazırladıkları parodi video viral oldu.İkili, filmin en çok bilinen sahnelerine ve başrollerden Kate Winslet'ın yerine 'Lizzy' isimli siyah kedilerini yerleştirdi ve videoyu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladı.Hazırladıkları videoyla ilgili Bored Panda'ya konuşan ikili, şunları söyledi:"Fikir oldukça doğal geldi. Kedimizi ve yeşil ekranımızı eğlenceli ve aptalca bir şekilde birleştirmenin yollarını düşündük. Lizzy'yi bir filmdeki mevcut görüntülere koymak en mantıklısıydı."İkilinin ayrıca, Titanic'in yanında 25 milyon izlenen 'Godzilla vs. Kedi' ile 4 milyondan fazla izlenen 'Jurassic Parc ama kedili' gibi başka parodi videoları da bulunuyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
titanic, kedi, parodi
Titanic'in kedili versiyonu sosyal medyada viral oldu
15:08 15.02.2022 (güncellendi: 15:09 15.02.2022) Abone ol
Sosyal medyada yayınlanan Titanic filminin 'kedili' versiyonu, kısa sürede viral oldu.
Film yapımcısı Tibo Charroppin ve animatör Olivia Boone'un Titanic filmi için hazırladıkları parodi video viral oldu.
İkili, filmin en çok bilinen sahnelerine ve başrollerden Kate Winslet'ın yerine 'Lizzy' isimli siyah kedilerini yerleştirdi ve videoyu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladı.
Hazırladıkları videoyla ilgili Bored Panda'ya konuşan ikili, şunları söyledi:
"Fikir oldukça doğal geldi. Kedimizi ve yeşil ekranımızı eğlenceli ve aptalca bir şekilde birleştirmenin yollarını düşündük. Lizzy'yi bir filmdeki mevcut görüntülere koymak en mantıklısıydı."
İkilinin ayrıca, Titanic'in yanında 25 milyon izlenen 'Godzilla vs. Kedi' ile 4 milyondan fazla izlenen 'Jurassic Parc ama kedili' gibi başka parodi videoları da bulunuyor.