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Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık
Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan milletvekili Aleksey Gonçarenko, Türkiye’de ‘Rusya’ya karşı koymak konusunda’ görüşmeler yürüttüğünü belirterek, bu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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Gonçarenko, Telegram hesabında haftasonu Türk vekiller ve ‘kamuoyu önderleri’ ile görüşmeler yaptığını belirtti. Gonçarenko, “Türk politikacılar savaş modunda. Moskova’ya yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşamadık, ancak Bayraktarlar (İHA) kesinlikle olacak, Karadeniz de Rus gölü haline gelmeyecek” ifadelerini kullandı. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/ukraynali-uzman-kotu-havaalanlari-yuzunden-turk-bayraktar-ihalari-ile-sorun-yasiyoruz-1053706112.html
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ukrayna, türkiye, iha, yüksek rada, aleksey gonçarenko, rusya

Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık

14:45 15.02.2022 (güncellendi: 14:47 15.02.2022)
© AATürkiye - Ukrayna
Türkiye - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan milletvekili Aleksey Gonçarenko, Türkiye’de ‘Rusya’ya karşı koymak konusunda’ görüşmeler yürüttüğünü belirterek, bu görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.
Gonçarenko, Telegram hesabında haftasonu Türk vekiller ve ‘kamuoyu önderleri’ ile görüşmeler yaptığını belirtti.
Gonçarenko, “Türk politikacılar savaş modunda. Moskova’ya yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşamadık, ancak Bayraktarlar (İHA) kesinlikle olacak, Karadeniz de Rus gölü haline gelmeyecek” ifadelerini kullandı.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
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