https://tr.sputniknews.com/20220215/ukraynali-vekil-turkiye-ile-belli-basli-konularda-anlastik--1053861351.html

Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık

Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan milletvekili Aleksey Gonçarenko, Türkiye’de ‘Rusya’ya karşı koymak konusunda’ görüşmeler yürüttüğünü belirterek, bu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:45+0300

2022-02-15T14:45+0300

2022-02-15T14:47+0300

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savunma

türkiye

iha

yüksek rada

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rusya

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Gonçarenko, Telegram hesabında haftasonu Türk vekiller ve ‘kamuoyu önderleri’ ile görüşmeler yaptığını belirtti. Gonçarenko, “Türk politikacılar savaş modunda. Moskova’ya yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşamadık, ancak Bayraktarlar (İHA) kesinlikle olacak, Karadeniz de Rus gölü haline gelmeyecek” ifadelerini kullandı. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220210/ukraynali-uzman-kotu-havaalanlari-yuzunden-turk-bayraktar-ihalari-ile-sorun-yasiyoruz-1053706112.html

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ukrayna, türkiye, iha, yüksek rada, aleksey gonçarenko, rusya