https://tr.sputniknews.com/20220215/ukraynali-vekil-turkiye-ile-belli-basli-konularda-anlastik--1053861351.html
Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık
Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan milletvekili Aleksey Gonçarenko, Türkiye’de ‘Rusya’ya karşı koymak konusunda’ görüşmeler yürüttüğünü belirterek, bu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:45+0300
2022-02-15T14:45+0300
2022-02-15T14:47+0300
ukrayna
savunma
türkiye
iha
yüksek rada
aleksey gonçarenko
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044297220_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3b17c1328ae0732f79f0b68366fd384a.jpg
Gonçarenko, Telegram hesabında haftasonu Türk vekiller ve ‘kamuoyu önderleri’ ile görüşmeler yaptığını belirtti. Gonçarenko, “Türk politikacılar savaş modunda. Moskova’ya yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşamadık, ancak Bayraktarlar (İHA) kesinlikle olacak, Karadeniz de Rus gölü haline gelmeyecek” ifadelerini kullandı. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/ukraynali-uzman-kotu-havaalanlari-yuzunden-turk-bayraktar-ihalari-ile-sorun-yasiyoruz-1053706112.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044297220_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_cab2629259a2f918339c6313acb12999.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, türkiye, iha, yüksek rada, aleksey gonçarenko, rusya
Ukraynalı vekil: Türkiye ile belli başlı konularda anlaştık
14:45 15.02.2022 (güncellendi: 14:47 15.02.2022) Abone ol
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan milletvekili Aleksey Gonçarenko, Türkiye’de ‘Rusya’ya karşı koymak konusunda’ görüşmeler yürüttüğünü belirterek, bu görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.
Gonçarenko, Telegram hesabında haftasonu Türk vekiller ve ‘kamuoyu önderleri’ ile görüşmeler yaptığını belirtti.
Gonçarenko, “Türk politikacılar savaş modunda. Moskova’ya yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşamadık, ancak Bayraktarlar (İHA) kesinlikle olacak, Karadeniz de Rus gölü haline gelmeyecek” ifadelerini kullandı.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.