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https://tr.sputniknews.com/20220216/3-kamu-bankasindan-486-milyar-liralik-sermaye-artirimi-1053914174.html
3 kamu bankasından 48.6 milyar liralık sermaye artırımı
3 kamu bankasından 48.6 milyar liralık sermaye artırımı
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank toplamda 48.6 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştireceklerini duyurdu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T17:40+0300
2022-02-16T17:40+0300
ekonomi
ziraat bankası
vakıfbank
halkbank
banka
sermaye
tvf
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
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Kamu bankaları sermaye artırımına gidiyor.Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda TVF, en son Mayıs 2020'de 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 21 milyar liralık artırılması işlemini gerçekleştirmişti.İşlem sonucunda Ziraat Bankası hisselerinin tamamını elinde tutan TVF'nin ortaklık payı Halkbank'ta yüzde 75,29 ve VakıfBank'ta yüzde 35,99'a yükselmişti.Aynı amaç doğrultusunda yeniden harekete geçen TVF, bu kez 3 büyük kamu bankasında toplamda 48.6 milyar liralık sermaye artırımı sürecinde rol alacak.Ziraat BankasıZiraat Bankası'nın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan finansal sonuçları kapsamında verilen bilgiye göre, bankanın halihazırda 13.1 milyar lira düzeyinde bulunan sermayesi 34.9 milyar liraya yükseltilecek.Söz konusu 21.8 milyar liralık sermaye artırımının tamamı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından nakden ödenecek şekilde gerçekleştirilecek. İşlem sonucunda TVF, bankanın tek hissedarı konumunda kalmaya devam edecek.Halkbank ve VakıfBankHalkbank'ın 9 Şubat'ta tahsisli sermaye artırımına ilişkin KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, bankanın toplam 2 milyar 473.8 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi, toplam satış hasılatı 13.4 milyar lira olacak şekilde artırılacak.Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamını, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Halkbank hissedarlarından TVF'ye gerçekleştirilecek. İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Halkbank tarafından kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacak.Aynı şekilde VakıfBank'ın tahsisli ve nakdi sermaye artırımına ilişkin 9 Şubat'ta KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, bankanın 3 milyar 905,6 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi toplamda 13.4 milyar lira artırılacak. Söz konusu sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tamamı TVF'ye geçecek. Elde edilecek fon, bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal gücünün daha da artırılması, uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak.Fon, sermeye benzeri kredi desteği de verecekTVF, 3 büyük kamu bankasının yanı sıra Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da da sermaye benzeri kredi verilmesi sürecini başlattı.Bu kapsamda Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın 5 milyar 720 milyon lira olan sermayesi, 9 milyar 635 milyon liraya çıkarılacak. Artırılan 3 milyar 915 milyon liralık sermaye ortaklar tarafından payları oranında karşılanacak.Sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası TVF'ye bağlı fondan 1,5 milyar lira tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulacağını duyururken, Emlak Katılım ilave ana sermaye niteliğinde 500 milyon liralık kredi temin edileceğini bildirdi.TVF ve TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu (PDİF) tarafından yapılacak işlemlerle kamu ve katılım bankalarının küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleri, büyüme stratejilerini sürdürmeleri ve aralarındaki sinerjinin artırılması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/vakifbankin-aktif-buyuklugu-1-trilyon-tlyi-asti-1053840029.html
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ziraat bankası, vakıfbank, halkbank, banka, sermaye, tvf, kamuyu aydınlatma platformu (kap)

3 kamu bankasından 48.6 milyar liralık sermaye artırımı

17:40 16.02.2022
© DHApara, Türk Lirası
para, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank toplamda 48.6 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştireceklerini duyurdu.
Kamu bankaları sermaye artırımına gidiyor.
Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda TVF, en son Mayıs 2020'de 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 21 milyar liralık artırılması işlemini gerçekleştirmişti.
İşlem sonucunda Ziraat Bankası hisselerinin tamamını elinde tutan TVF'nin ortaklık payı Halkbank'ta yüzde 75,29 ve VakıfBank'ta yüzde 35,99'a yükselmişti.
Aynı amaç doğrultusunda yeniden harekete geçen TVF, bu kez 3 büyük kamu bankasında toplamda 48.6 milyar liralık sermaye artırımı sürecinde rol alacak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası'nın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan finansal sonuçları kapsamında verilen bilgiye göre, bankanın halihazırda 13.1 milyar lira düzeyinde bulunan sermayesi 34.9 milyar liraya yükseltilecek.
Söz konusu 21.8 milyar liralık sermaye artırımının tamamı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından nakden ödenecek şekilde gerçekleştirilecek. İşlem sonucunda TVF, bankanın tek hissedarı konumunda kalmaya devam edecek.

Halkbank ve VakıfBank

Halkbank'ın 9 Şubat'ta tahsisli sermaye artırımına ilişkin KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, bankanın toplam 2 milyar 473.8 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi, toplam satış hasılatı 13.4 milyar lira olacak şekilde artırılacak.
Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamını, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Halkbank hissedarlarından TVF'ye gerçekleştirilecek. İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Halkbank tarafından kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacak.
Aynı şekilde VakıfBank'ın tahsisli ve nakdi sermaye artırımına ilişkin 9 Şubat'ta KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, bankanın 3 milyar 905,6 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi toplamda 13.4 milyar lira artırılacak. Söz konusu sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tamamı TVF'ye geçecek. Elde edilecek fon, bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal gücünün daha da artırılması, uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak.

Fon, sermeye benzeri kredi desteği de verecek

TVF, 3 büyük kamu bankasının yanı sıra Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da da sermaye benzeri kredi verilmesi sürecini başlattı.
Bu kapsamda Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın 5 milyar 720 milyon lira olan sermayesi, 9 milyar 635 milyon liraya çıkarılacak. Artırılan 3 milyar 915 milyon liralık sermaye ortaklar tarafından payları oranında karşılanacak.
Sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası TVF'ye bağlı fondan 1,5 milyar lira tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulacağını duyururken, Emlak Katılım ilave ana sermaye niteliğinde 500 milyon liralık kredi temin edileceğini bildirdi.
TVF ve TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu (PDİF) tarafından yapılacak işlemlerle kamu ve katılım bankalarının küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleri, büyüme stratejilerini sürdürmeleri ve aralarındaki sinerjinin artırılması hedefleniyor.
VakıfBank - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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