https://tr.sputniknews.com/20220216/aile-hekimlerinden-ozluk-haklari-icin-is-birakma-eylemi-1053890259.html

Aile hekimlerinden özlük hakları için iş bırakma eylemi

Aile hekimlerinden özlük hakları için iş bırakma eylemi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yarın ve cuma günü tüm yurtta iş bırakma eylemi gerçekleştirileceğini açıkladı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T10:16+0300

2022-02-16T10:16+0300

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türkiye

aile hekimliği

aile hekimliği

protesto

eylem

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Sağlık çalışanlarının tüm yurt genelinde özlük hakları için geçen hafta iş bırakmasının ardından, yarın ve cuma günü de aile hekimleri iş bırakacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Hekim ve diğer sağlık mensuplarının özlük ve emeklilik haklarının acil olarak iyileştirilmesini, sağlık çalışanına şiddeti önlemeye yönelik etkili ve hukuki bir düzenlemeyi ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini istiyoruz” dedi.Vatandaşların da eylemi desteklediğini belirten Noyan, eylem günlerinde acil sağlık hizmeti veren acil ve 112 sağlık hizmetleri çalışır durumda olacağını söyledi. Yönetim kurulu üyesi Balbay ise aile sağlığı merkezi giderleri için verilen cari giderlerin yetersizliğine dikkat çekerek, “Son asgari ücret artışıyla cari giderlere asgari ücret kadar bile artış yapılmamış, tüm Türkiye’de 15-20 bin sözleşmeli sağlık personeli işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır" diye konuştu.

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aile hekimliği, aile hekimliği, protesto, eylem