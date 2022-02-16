Türkiye
SON DAKİKA | Türkiye'de son 24 saatte, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220216/ak-parti-grup-baskanvekili-bulent-turan-secimler-zamaninda-yapilacak-1053919468.html
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Seçimler zamanında yapılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Seçimler zamanında yapılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz, 1.5 yılda bir seçim yapılmasın diye, erken seçim olmasın diye sistem değişikliği talep etmiştik. Tam da seçim... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T20:56+0300
2022-02-16T20:56+0300
politika
bülent turan
ak parti
chp
tbmm
erken seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1044291715_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_d8766495a0440c84723ab976a5d42d2d.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de ekonomik bir kriz yaşandığını belirterek, "Türkiye kötü yönetildiği için, kaynakları doğru kullanılmadığı için ekonomik krizle boğuşuyor. Vatandaş bir ekmeğe, bir yumurtaya muhtaç. AK Parti bunu görmüyor, duymuyor. Ülkede üretim yok, ülkeye yatırımcı gelmiyor, işsizlik aldı başını gidiyor, ekonomide yapısal sorunlara çözüm bulunamıyor ama Cumhur İttifakı'ndan ses yok" dedi.Ardından söz alarak muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'erken seçim' çağrılarıyla ilgili de “Biz, 1.5 yılda bir seçim yapılmasın diye, erken seçim olmasın diye sistem değişikliği talep etmiştik. Tam da biz, seçim zamanında yapılsın diye bu sistemi tercih etmiştik. Seçimler zamanında yapılacaktır. O seçimlerde, 20 yıldan beri AK Parti’ye yön vermiş insanların talebiyle tekrar bize yetki verirlerse veya vermezlerse baş göz üstüne diyeceğiz” diye konuştu.Konuşmaların ardından Genel Kurulda, uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine başlandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1044291715_154:0:1447:970_1920x0_80_0_0_0bd48dc784aaaa94f2276097cf4dd51c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bülent turan, ak parti, chp, tbmm, erken seçim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Seçimler zamanında yapılacak

20:56 16.02.2022
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz, 1.5 yılda bir seçim yapılmasın diye, erken seçim olmasın diye sistem değişikliği talep etmiştik. Tam da seçim zamanında yapılsın diye bu sistemi tercih etmiştik. Seçimler zamanında yapılacaktır" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de ekonomik bir kriz yaşandığını belirterek, "Türkiye kötü yönetildiği için, kaynakları doğru kullanılmadığı için ekonomik krizle boğuşuyor. Vatandaş bir ekmeğe, bir yumurtaya muhtaç. AK Parti bunu görmüyor, duymuyor. Ülkede üretim yok, ülkeye yatırımcı gelmiyor, işsizlik aldı başını gidiyor, ekonomide yapısal sorunlara çözüm bulunamıyor ama Cumhur İttifakı'ndan ses yok" dedi.

Ardından söz alarak muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'erken seçim' çağrılarıyla ilgili de “Biz, 1.5 yılda bir seçim yapılmasın diye, erken seçim olmasın diye sistem değişikliği talep etmiştik. Tam da biz, seçim zamanında yapılsın diye bu sistemi tercih etmiştik. Seçimler zamanında yapılacaktır. O seçimlerde, 20 yıldan beri AK Parti’ye yön vermiş insanların talebiyle tekrar bize yetki verirlerse veya vermezlerse baş göz üstüne diyeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Genel Kurulda, uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine başlandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала