https://tr.sputniknews.com/20220216/avusturyada-5-martda-tum-kovid-19-kisitlamalari-kaldiriliyor-1053909989.html

Avusturya'da 5 Mart'ta tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Avusturya'da 5 Mart'ta tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Avusturya hükümeti, tüm Kovid-19 kısıtlamalarını 5 Mart'ta sona erdirmeyi planladığını, ancak bazı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini duyurdu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:09+0300

2022-02-16T16:09+0300

2022-02-16T16:13+0300

koronavirüs

avusturya

koronavirüs

karl nehammer

kısıtlama

kovid-19

maske zorunluluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053909923_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_b7093c928256848f6bce387e1499718c.jpg

Avusturya Devlet Başkanı Karl Nehammer, bugün başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.Nehammer, açıklamasında 5 Mart'ta ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti.Pandeminin henüz sona ermediğini vurgulayan Nehammer, ancak mevcut durumun ülkenin adım adım açılmasına olanak verdiğini kaydetti.5 Mart Cumartesi gününden itibaren ülkede etkinliklere katılmak, restoranlara, barlara veya kuaförlere ve diğer çeşitli etkinliklere gitmek için aşı veya yakın zamanda Kovid-19'u atlatmış olma kanıtı talep edilmeyecek.Tüm bu faaliyetler için negatif sonuçlu PCR testi yeterli olacak.Bununla birlikte gece kulüpleri yeniden açılacak ve barların çalışma saatlerindeki kısıtlamalar da son bulacak.Öte yandan Avusturya Başbakanı; toplu taşıma, temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar ve eczaneler de dahil olmak üzere bazı alanlarda, risk grubunda bulunan kişileri korumak için koruyucu FFP2 maskeleri takma zorunluluğunun yürürlükte kalacağını ifade etti.Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein ise, gelecekte daha sert önlemlerin gerekli olup olmayacağına dair garanti veremeyeceği uyarısını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/avusturyada-koronavirus-tedbirleri-kademeli-olarak-kaldirilacak-1053269668.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avusturya, koronavirüs, karl nehammer, kısıtlama, kovid-19, maske zorunluluğu