https://tr.sputniknews.com/20220216/avusturyada-5-martda-tum-kovid-19-kisitlamalari-kaldiriliyor-1053909989.html
Avusturya'da 5 Mart'ta tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Avusturya'da 5 Mart'ta tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Avusturya hükümeti, tüm Kovid-19 kısıtlamalarını 5 Mart'ta sona erdirmeyi planladığını, ancak bazı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini duyurdu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:09+0300
2022-02-16T16:09+0300
2022-02-16T16:13+0300
koronavirüs
avusturya
koronavirüs
karl nehammer
kısıtlama
kovid-19
maske zorunluluğu
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Avusturya Devlet Başkanı Karl Nehammer, bugün başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.Nehammer, açıklamasında 5 Mart'ta ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti.Pandeminin henüz sona ermediğini vurgulayan Nehammer, ancak mevcut durumun ülkenin adım adım açılmasına olanak verdiğini kaydetti.5 Mart Cumartesi gününden itibaren ülkede etkinliklere katılmak, restoranlara, barlara veya kuaförlere ve diğer çeşitli etkinliklere gitmek için aşı veya yakın zamanda Kovid-19'u atlatmış olma kanıtı talep edilmeyecek.Tüm bu faaliyetler için negatif sonuçlu PCR testi yeterli olacak.Bununla birlikte gece kulüpleri yeniden açılacak ve barların çalışma saatlerindeki kısıtlamalar da son bulacak.Öte yandan Avusturya Başbakanı; toplu taşıma, temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar ve eczaneler de dahil olmak üzere bazı alanlarda, risk grubunda bulunan kişileri korumak için koruyucu FFP2 maskeleri takma zorunluluğunun yürürlükte kalacağını ifade etti.Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein ise, gelecekte daha sert önlemlerin gerekli olup olmayacağına dair garanti veremeyeceği uyarısını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/avusturyada-koronavirus-tedbirleri-kademeli-olarak-kaldirilacak-1053269668.html
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avusturya, koronavirüs, karl nehammer, kısıtlama, kovid-19, maske zorunluluğu
Avusturya'da 5 Mart'ta tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
16:09 16.02.2022 (güncellendi: 16:13 16.02.2022) Abone ol
Avusturya hükümeti, tüm Kovid-19 kısıtlamalarını 5 Mart'ta sona erdirmeyi planladığını, ancak bazı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini duyurdu.
Avusturya Devlet Başkanı Karl Nehammer, bugün başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.
Nehammer, açıklamasında 5 Mart'ta ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti.
Pandeminin henüz sona ermediğini vurgulayan Nehammer, ancak mevcut durumun ülkenin adım adım açılmasına olanak verdiğini kaydetti.
5 Mart Cumartesi gününden itibaren ülkede etkinliklere katılmak, restoranlara, barlara veya kuaförlere ve diğer çeşitli etkinliklere gitmek için aşı veya yakın zamanda Kovid-19'u atlatmış olma kanıtı talep edilmeyecek.
Tüm bu faaliyetler için negatif sonuçlu PCR testi yeterli olacak.
Bununla birlikte gece kulüpleri yeniden açılacak ve barların çalışma saatlerindeki kısıtlamalar da son bulacak.
Öte yandan Avusturya Başbakanı; toplu taşıma, temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar ve eczaneler de dahil olmak üzere bazı alanlarda, risk grubunda bulunan kişileri korumak için koruyucu FFP2 maskeleri takma zorunluluğunun yürürlükte kalacağını ifade etti.
Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein ise, gelecekte daha sert önlemlerin gerekli olup olmayacağına dair garanti veremeyeceği uyarısını yaptı.