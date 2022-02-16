https://tr.sputniknews.com/20220216/bbc-cocuklarin-gozde-oyun-platformu-robloxda-seks-oyunlari-ve-cinsel-icerik-de-uretiliyor-1053906324.html

Çocukların gözde oyun platformu Roblox için 'seks oyunları dahil cinsel içerik üretiliyor' uyarısı

Çocukların gözde oyun platformu Roblox için 'seks oyunları dahil cinsel içerik üretiliyor' uyarısı

Oyuncuya farklı türlerde yaratılmış oyunlara dahil olma ya da kendi oyununu yaratarak diğerlerine sunma imkanı tanıyan ve oyuncu kitlesi genelde çocuklar olan... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:26+0300

2022-02-16T15:26+0300

2022-02-16T15:40+0300

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Haberin girişinde "Üzerinde köpek tasması ve zincirinden başka bir şey olmayan çıplak bir erkek sahibe kıyafeti içindeki bir kadın tarafından yerde dolaştırılırken, yandaki barda iki striptizci dans ediyor. Herkese açık şekilde seks yapan bir çiftin etrafını çeviren grup, hem izliyor hem de yorum yapıyor. Erkeklerden biri Nazi üniforması giyiyor" manzarasını çizen BBC "Bunların olup bittiği yer gerçek dünya değil, bir çocuk oyunları platformu" diyerek Roblox'u gündeme taşıdı. BBC, Roblox şirketi tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi olan Roblox'u, 'bir tür ilkel metaverse olarak da tanımlanan devasa bir oyun dünyası, en popüler çocuk oyunları dünyasından biri' diye tanıttı. 2020'de şirketin Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre ABD'deki 9-12 yaş çocukların üçte ikisinin bu oyun platformunun kullanıcısı olduğuna dikkat çekti. Gerçek zamanlı olarak dijital dünyadaki kişilerle bağlantı kurma, iletişime geçme yolu olarak işleyen Roblox, kullanıcılara oyunlar yaratma ve bunları birlikte oynama imkanı sağlıyor. Kullanıcılar platformun sağladığı geliştirici araçlarını kullanarak oyunlar kurabiliyor. Daha geleneksel oyunlardan farklı olarak içerik kullanıcı tarafından üretiliyor. BBC'ye göre çok başarılı bir iş modeli, ama beraberinde getirdiği sorunlar da var. Roblox seks oyunları, apartman dairesi anlamına gelebilen 'condo' diye adlandırılıyor. Kullanıcılar tarafından üretilen uzamlar olan condolarda insanlar seks hakkında konuşabiliyor, avatarları sanal seks yapabiliyor, bu sırada Roblox'un genel kuralları çöpe gidiyor. Bunda bir sorun olduğunu kabul eden Roblox'un sözcüsü, BBC'ye, "Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi olduğunu biliyoruz" dedi. Condo oyunları genellikle 1 saatten az süre yayında kalıyor ve saptanır saptanmaz kaldırılıyor. Hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu oyunları sürekli olarak çevrimdışına almaya çalıştığını söyleyen Roblox, "İnsan ve makine algılama kombinasyonunu kullanarak platforma yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz" dedi. Ancak bazı müstehcen içerik ağdan sızıyor. İnternette çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratan bir STK olan ConnectSafely'nin başkanı Larry Magid, bunu, 'kedi-fare sorunu' diye niteleyerek sistemin açıklarını kullanmak için yoldan çıkanlar olduğunu dile getirdi. BBC'ye göre condolar platformda tesadüfen rastlanan oyunlar değil, onları bulmak için aktif olarak aramak gerekiyor. Yine de mevcudiyetlerinin başlı başına rahatsızlık verici olduğunu söyleyen Magid, "Roblox, çocuklar arasında çok popüler olan ve 13 yaşından küçük çocuklara izin veren bir platformdur, bu nedenle kullanıcılarını korumak için özel bir sorumluluğu vardır" dedi. Özellikle endişe verici olan, çocuklarla yetişkinlerin bu alanlarda potansiyel olarak birlikte sosyalleşmesi. Oyun, kullanıcıların birbirleriyle ve oyunu oynayan diğer herkesle konuşabilecekleri bir anlık mesajlaşma programı içeriyor. BBC "Condo sohbetlerinde yazılanların çoğu, bırakın çocuk oyununu, yetişkinlere yönelik bir haber sitesinde bile basılamaz" dedi. Roblox ise BBC'ye 'çocukların kimlerle etkileşime girebileceğini ve hangi deneyimlere erişebileceklerini kısıtlamak için kullanılabilecek 'Ebeveyn Kontrolü' araçları geliştirdiklerini' söyledi. Ancak BBC "Ebeveynlerin bu güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olacak kadar teknoloji uzmanı olduğunu varsayıyor" ikazında bulundu. Roblox'un platformda condo bulmanın genellikle zor olduğunu savunduğunu aktaran BBC, gelgelelim meşru oyunlarda da uygunsuz cinsel dil saptadıklarını duyurdu. BBC, geçen hafta Facebook'un ana şirketi Meta'nın sanal gerçeklik oyunu 'Horizon Venues'e yeni bir 'Kişisel Sınır' özelliği eklediğini, bu değişikliğin, bir kadının platformda sanal cinsel saldırıya uğradığını iddia etmesinin ardından geldiğini hatırlattı. Roblox'un kendilerine "Her türlü cinsel içerik veya davranışa karşı sıfır toleransımız var ve Topluluk Standartlarımızı ihlal ettiği tespit edilen herkese karşı hızlı bir şekilde harekete geçiyoruz" açıklamasını yaptığını aktaran BBC, bulgularını şirkete sunmasından birkaç gün sonra Roblox'un gençleri korumak için neler yaptığını özetleyen bir blog yazısı yayımladığını belirtti. Microsoft, Meta ve Roblox gibi şirketlerin metaverse kurmak için yarış içinde olduklarına dikkat çeken BBC "Bu sanal dünyaları denetlemekte zorlandıklarına dair daha şimdiden işaretler var" dedi.

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metaverse, bbc, oyun, platform, çevrimiçi, kullanıcı, oyuncu, çocuk