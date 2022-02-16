Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220216/brezilyadaki-sellerde-6-kisi-hayatini-kaybetti-1053886227.html
Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 6 kişi öldü. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T05:48+0300
2022-02-16T05:48+0300
dünya
brezilya
sel felaketi
ölüm
yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052281686_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4a4cbc605b7b5203e029996011d4dd52.jpg
Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho, Twitter hesabından, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğunu, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 52 noktada toprak kayması yaşandığını aktardı.Marinho paylaşımında, yerel yöneticilerle temas halinde olduklarını, selden etkilenen, riskli bölgelerde yaşayan ve evsiz kalan kişilere yardım edeceklerini duyurdu.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dağlık bölgelerde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları ve parkları sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülüyor.Brezilya basınında çıkan haberlerde, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığı belirtildi.İtfaiye ekipleri 3 kişinin kayıp olduğunu, 120'den fazla itfaiyecinin toprak kayması olan bölgelerde muhtemel kurbanları aramak için çalışmalara başladığını aktardı.Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052281686_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_67fcb5472957d54d393710416b0fc189.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, sel felaketi, ölüm, yağış

Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

05:48 16.02.2022
© REUTERS / Amanda PerobelliBrezilya - sel felaketi
Brezilya - sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Amanda Perobelli
Abone olGoogle news
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 6 kişi öldü.
Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho, Twitter hesabından, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğunu, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 52 noktada toprak kayması yaşandığını aktardı.
Marinho paylaşımında, yerel yöneticilerle temas halinde olduklarını, selden etkilenen, riskli bölgelerde yaşayan ve evsiz kalan kişilere yardım edeceklerini duyurdu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dağlık bölgelerde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları ve parkları sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülüyor.
Brezilya basınında çıkan haberlerde, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığı belirtildi.
İtfaiye ekipleri 3 kişinin kayıp olduğunu, 120'den fazla itfaiyecinin toprak kayması olan bölgelerde muhtemel kurbanları aramak için çalışmalara başladığını aktardı.
Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала