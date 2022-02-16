https://tr.sputniknews.com/20220216/brezilyadaki-sellerde-6-kisi-hayatini-kaybetti-1053886227.html

Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 6 kişi öldü. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T05:48+0300

2022-02-16T05:48+0300

2022-02-16T05:48+0300

dünya

brezilya

sel felaketi

ölüm

yağış

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Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho, Twitter hesabından, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğunu, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 52 noktada toprak kayması yaşandığını aktardı.Marinho paylaşımında, yerel yöneticilerle temas halinde olduklarını, selden etkilenen, riskli bölgelerde yaşayan ve evsiz kalan kişilere yardım edeceklerini duyurdu.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dağlık bölgelerde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları ve parkları sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülüyor.Brezilya basınında çıkan haberlerde, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığı belirtildi.İtfaiye ekipleri 3 kişinin kayıp olduğunu, 120'den fazla itfaiyecinin toprak kayması olan bölgelerde muhtemel kurbanları aramak için çalışmalara başladığını aktardı.Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.

brezilya

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brezilya, sel felaketi, ölüm, yağış