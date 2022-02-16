https://tr.sputniknews.com/20220216/cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-gorustu-1053914396.html

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T17:48+0300

2022-02-16T17:48+0300

2022-02-16T17:59+0300

dünya

mevlüt çavuşoğlu

sergey lavrov

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

rusya

ukrayna

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ile görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, sorunun çözümü için 'diplomatik girişimlerin önemine değindi'. Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, "Lavrov'un da 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile de görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya teşekkür ettiği belirtildi.

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mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, ukrayna