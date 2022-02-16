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Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T17:48+0300
2022-02-16T17:48+0300
2022-02-16T17:59+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
ukrayna
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ile görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, sorunun çözümü için 'diplomatik girişimlerin önemine değindi'. Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, "Lavrov'un da 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile de görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya teşekkür ettiği belirtildi.
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mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, ukrayna
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
17:48 16.02.2022 (güncellendi: 17:59 16.02.2022) Abone ol
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ile görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, sorunun çözümü için 'diplomatik girişimlerin önemine değindi'.
Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, "Lavrov'un da 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile de görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya teşekkür ettiği belirtildi.