Türkiye
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220216/cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-gorustu-1053914396.html
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T17:48+0300
2022-02-16T17:59+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049547024_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_8cfd2a0dd0a12c4ac5947667e27fbffb.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ile görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, sorunun çözümü için 'diplomatik girişimlerin önemine değindi'. Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, "Lavrov'un da 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile de görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya teşekkür ettiği belirtildi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049547024_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_ca90247cc9a6275162a13557938ac9fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, ukrayna

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

17:48 16.02.2022 (güncellendi: 17:59 16.02.2022)
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ile görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, sorunun çözümü için 'diplomatik girişimlerin önemine değindi'.
Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, "Lavrov'un da 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile de görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya teşekkür ettiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала