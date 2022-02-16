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Cennet Mahallesi'ndeki tarihi ev rekor fiyata satıldı
Cennet Mahallesi'ndeki tarihi ev rekor fiyata satıldı
Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği Balat'taki tarihi ahşap ev, 2.8 milyon TL'ye satıldı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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balat
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Türk televizyonlarının popüler dizilerinden Cennet Mahallesi'nin çekildiği mekanlardan Balat'taki tarihi evin rekor bir fiyata satıldığı ortaya çıktı.Snop Magazin'in haberine göre, Çağla Şikel, Alişan ve Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizinin unutulmaz ahşap evi, 2.8 milyon TL'ye satıldı.Yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev, uzun yıllardır atıl durumdaydı. Fener-Balat bölgesindeki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılmasıyla beraber eski ev birden odak noktası haline geldi.1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda tanınınmış bir kişi tarafından satın alındığı öğrenildi. Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleşti. Ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak.
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fatih, dizi, balat, ev, satılık

Cennet Mahallesi'ndeki tarihi ev rekor fiyata satıldı

13:29 16.02.2022 (güncellendi: 13:31 16.02.2022)
© Twitter Cennet Mahallesi'ndeki tarihi ev rekor fiyata satıldı
Cennet Mahallesi'ndeki tarihi ev rekor fiyata satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Twitter
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Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği Balat'taki tarihi ahşap ev, 2.8 milyon TL'ye satıldı.
Türk televizyonlarının popüler dizilerinden Cennet Mahallesi'nin çekildiği mekanlardan Balat'taki tarihi evin rekor bir fiyata satıldığı ortaya çıktı.
Snop Magazin'in haberine göre, Çağla Şikel, Alişan ve Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizinin unutulmaz ahşap evi, 2.8 milyon TL'ye satıldı.
Yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev, uzun yıllardır atıl durumdaydı. Fener-Balat bölgesindeki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılmasıyla beraber eski ev birden odak noktası haline geldi.
1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda tanınınmış bir kişi tarafından satın alındığı öğrenildi. Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleşti. Ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak.
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