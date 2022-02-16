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Derik'te 4'ü çocuk 7 kişiyi yaralayan köpekte kuduz şüphesi: 'Kızımın yüzü eski hale gelsin yeter'
Derik'te 4'ü çocuk 7 kişiyi yaralayan köpekte kuduz şüphesi: 'Kızımın yüzü eski hale gelsin yeter'
Mardin'in Derik ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı 4'ü çocuk, 7 kişi tedavileri ve kuduz aşıları yapılarak taburcu edildi. Belediye görevlilerinin hayvan... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T18:35+0300
2022-02-16T18:35+0300
derik
türkiye
sokak köpeği
saldırı
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Mardin'deki olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Kübra, 45 yaşındaki Mülkiye Ölçer, 5 yaşındaki Abdullah Çakı, 10 yaşındaki Ali Osman Karabat, 11 yaşındaki Resul Yıldız, 14 yaşındaki Mehmet Yıldız ve 35 yaşındaki Ergül Esen vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.'Kızımın hayalleri suya düştüÜniversite sınavlarına hazırlandığını söylediği kızı Kübra'nın yüzünün parçalandığını ve bu yüzden bunalıma girdiğini belirten Mülkiye Ölçer, "Kızımı kurtarmaya çalışırken bana da saldırdı. İki elimden yaralandım. Köpeğin saldırmasıyla kızımın yüzü mahvoldu. Estetik yapılmasını istiyoruz, durumu çok kötü. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Hayalleri suya düştü. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum. Kızımın yüzü eski hale gelsin yeter. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.'Eve geldi, düştü bayıldı, hemen hastaneye kaldırdık'Abdullah Çakı'nın annesi Sibel Çakı da, saldırıdan sonra çocuğunu kanlar içinde koşarken gördüğünü ve o an ne yapacağını bilemediğini ifade ederek, "Eve geldi, düştü bayıldı. Hemen hastaneye kaldırdık. Oradan Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildik. Plastik cerrahi doktoru ameliyatta olduğu için bizi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Çocuğumun yüzüne dikişler atıldı. Benim çocuğumun yüzünde ömür boyu bir iz kalacağından korkuyorum. Ne olacak bunun sonu? Köpeklerin korkusundan çocuklarımı okula gönderemedim" diye konuştu.Çok korktuğunu ve titrediğini söyleyen Abdullah Çakı'nın ağabeyi, 6'ncı sınıf öğrencisi Hattap Çakı da korkudan okula gidemediklerini söyledi.Hastanede tedavileri tamamlanan 7 kişiye kuduz aşısı yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaların takibinin evlerinde devam edeceğini belirtti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, dün gece yaptığı aramalarda köpeği bulup yakaladı. Hayvan barınağına götürülen köpeğin kuduz olup olmadığı 10 günlük gözlem süresi içerisinde belirlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220215/derikte-4u-cocuk-7-kisi-sokak-kopeklerinin-saldirisina-ugradi-1053880404.html
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derik, sokak köpeği, saldırı

Derik'te 4'ü çocuk 7 kişiyi yaralayan köpekte kuduz şüphesi: 'Kızımın yüzü eski hale gelsin yeter'

18:35 16.02.2022
© DHADerik, köpek saldırısı
Derik, köpek saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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Mardin'in Derik ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı 4'ü çocuk, 7 kişi tedavileri ve kuduz aşıları yapılarak taburcu edildi. Belediye görevlilerinin hayvan barınağına götürdüğü köpeğin kuduz olup olmadığı araştırılıyor. Saldırıya uğrayanlardan Kübra Ölçer'in annesi "Kızımın yüzü eski hale gelsin yeter. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.
Mardin'deki olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Kübra, 45 yaşındaki Mülkiye Ölçer, 5 yaşındaki Abdullah Çakı, 10 yaşındaki Ali Osman Karabat, 11 yaşındaki Resul Yıldız, 14 yaşındaki Mehmet Yıldız ve 35 yaşındaki Ergül Esen vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'Kızımın hayalleri suya düştü

Üniversite sınavlarına hazırlandığını söylediği kızı Kübra'nın yüzünün parçalandığını ve bu yüzden bunalıma girdiğini belirten Mülkiye Ölçer, "Kızımı kurtarmaya çalışırken bana da saldırdı. İki elimden yaralandım. Köpeğin saldırmasıyla kızımın yüzü mahvoldu. Estetik yapılmasını istiyoruz, durumu çok kötü. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Hayalleri suya düştü. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum. Kızımın yüzü eski hale gelsin yeter. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

'Eve geldi, düştü bayıldı, hemen hastaneye kaldırdık'

Abdullah Çakı'nın annesi Sibel Çakı da, saldırıdan sonra çocuğunu kanlar içinde koşarken gördüğünü ve o an ne yapacağını bilemediğini ifade ederek, "Eve geldi, düştü bayıldı. Hemen hastaneye kaldırdık. Oradan Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildik. Plastik cerrahi doktoru ameliyatta olduğu için bizi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Çocuğumun yüzüne dikişler atıldı. Benim çocuğumun yüzünde ömür boyu bir iz kalacağından korkuyorum. Ne olacak bunun sonu? Köpeklerin korkusundan çocuklarımı okula gönderemedim" diye konuştu.
Derik Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
TÜRKİYE
Derik'te 4’ü çocuk 7 kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: 'Çocuklar sabah okula gidemiyor'
Dün, 23:54
Çok korktuğunu ve titrediğini söyleyen Abdullah Çakı'nın ağabeyi, 6'ncı sınıf öğrencisi Hattap Çakı da korkudan okula gidemediklerini söyledi.
Hastanede tedavileri tamamlanan 7 kişiye kuduz aşısı yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaların takibinin evlerinde devam edeceğini belirtti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, dün gece yaptığı aramalarda köpeği bulup yakaladı.
Hayvan barınağına götürülen köpeğin kuduz olup olmadığı 10 günlük gözlem süresi içerisinde belirlenecek.
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