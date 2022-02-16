https://tr.sputniknews.com/20220216/disisleri-bakani-cavusoglu-bugun-yaptirdigim-kovid-19-testim-pozitif-cikti-1053905897.html

Çavuşoğlu: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı, çalışmalarıma evden devam edeceğim

Çavuşoğlu: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı, çalışmalarıma evden devam edeceğim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, çalışmalarına evden devam edeceğini bildirdi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T14:56+0300

2022-02-16T14:56+0300

2022-02-16T16:07+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

koronavirüs

twitter

açıklama

rusya'nın ankara büyükelçiliği

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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum" dedi.Dışişleri Bakanı, "Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" diye ekledi.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

https://tr.sputniknews.com/20220216/cavusoglu-kardes-filistin-halkinin-mesru-mucadelesini-desteklemeye-devam-edecegiz-1053900832.html

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mevlüt çavuşoğlu, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, koronavirüs, twitter , açıklama, rusya'nın ankara büyükelçiliği