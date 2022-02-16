https://tr.sputniknews.com/20220216/disisleri-bakani-cavusoglu-bugun-yaptirdigim-kovid-19-testim-pozitif-cikti-1053905897.html
Çavuşoğlu: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı, çalışmalarıma evden devam edeceğim
Çavuşoğlu: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı, çalışmalarıma evden devam edeceğim
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, çalışmalarına evden devam edeceğini bildirdi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:56+0300
2022-02-16T14:56+0300
2022-02-16T16:07+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
koronavirüs
twitter
açıklama
rusya'nın ankara büyükelçiliği
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum" dedi.Dışişleri Bakanı, "Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" diye ekledi.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220216/cavusoglu-kardes-filistin-halkinin-mesru-mucadelesini-desteklemeye-devam-edecegiz-1053900832.html
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, koronavirüs, twitter , açıklama, rusya'nın ankara büyükelçiliği
Çavuşoğlu: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı, çalışmalarıma evden devam edeceğim
14:56 16.02.2022 (güncellendi: 16:07 16.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, çalışmalarına evden devam edeceğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı, "Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" diye ekledi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.