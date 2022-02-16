https://tr.sputniknews.com/20220216/ericssona-irakta-2018de-iside-rusvet-verdigi-yonunde-sorusturma-1053907079.html

Ericsson'a Irak'ta 2018'de IŞİD'e rüşvet verdiği yönünde soruşturma

Ericsson'a Irak'ta 2018'de IŞİD'e rüşvet verdiği yönünde soruşturma

İsveçli teknoloji şirketi Ericsson'ın, IŞİD'e 2018'de dolaylı yoldan rüşvet verdiği yönde soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:19+0300

2022-02-16T15:19+0300

2022-02-16T15:19+0300

dünya

ericsson

irak

işid

rüşvet

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İsveç devlet resmi haber ajansı TT'nin haberinde, dünyanın en büyük mobil altyapı üreticisi Ericsson'ın, Irak'taki faaliyetleriyle ilgili iç soruşturma geçirdiği ve ciddi kural, etik ihlalleri tespit edildiği belirtildi.Haberde, 2018'de başta IŞİD olmak üzere çeşitli terör örgütleri tarafından kontrol edilen bölgelerden ulaşım yolları satın alındığı ve örgüt yetkililerine rüşvet verildiği aktarıldı.Şirketin Genel Müdürü Börje Ekholm, Dagens Industri gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu ödemelerin nihai alıcısının kim olduğunu belirlememiz şu an için kolay değil" ifadesini kullandı.Ericsson şirketinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma sonucunda birkaç çalışanın şirketten çıkarıldığı, ek disiplin ve düzeltici önlemler alındığı kaydedildi.Açıklamada, herhangi bir Ericsson çalışanının terör örgütlerinin finansmanına doğrudan karıştığının söylenemeyeceği belirtildi.Şirketin hisselerinde düşüşBununla beraber durumun medyaya yansımasıyla şirketin hisseleri yüzde 9'luk bir düşüş yaşadı.Öte yandan 2019'da Ericsson'ın farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı.ABD Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarına göre, rüşvet olayları 2000'den 2016'ya kadar devam etmişti. Bu nedenle İsveçli telekom şirketinin ABD'ye 1 milyar dolar ceza ödemesi istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210713/fransa-lafarge-isimli-cimento-firmasinin-iside-odeme-yaptigindan-haberdarmis-1044960070.html

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ericsson, irak, işid, rüşvet