https://tr.sputniknews.com/20220216/imamoglu-temel-atma-toreninde-ayakta-kalan-kadina-kendi-koltugunu-verdi-1053910183.html

İmamoğlu, temel atma töreninde ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi

İmamoğlu, temel atma töreninde ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki temel atma töreninde konuşmasını yaptığı esnada ayakta kalan bir kadını gördü ve... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:10+0300

2022-02-16T16:10+0300

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türkiye

ekrem imamoğlu

açıklama

koltuk

temel atma töreni

kadın

vatandaş

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı temel atma töreninde konuştu.İmamoğlu, temel atma töreni sırasında konuşurken, ayakta kaldığını fark ettiği bir kadını kendi koltuğuna davet etti.Konuşmasını yaparken ayakta kalan kadına ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220215/imamoglu-kanal-istanbul-bir-emlak-projesidir-1053868879.html

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ekrem imamoğlu, açıklama, koltuk, temel atma töreni, kadın, vatandaş