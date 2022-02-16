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https://tr.sputniknews.com/20220216/imamoglu-temel-atma-toreninde-ayakta-kalan-kadina-kendi-koltugunu-verdi-1053910183.html
İmamoğlu, temel atma töreninde ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi
İmamoğlu, temel atma töreninde ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki temel atma töreninde konuşmasını yaptığı esnada ayakta kalan bir kadını gördü ve... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:10+0300
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türkiye
ekrem imamoğlu
açıklama
koltuk
temel atma töreni
kadın
vatandaş
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı temel atma töreninde konuştu.İmamoğlu, temel atma töreni sırasında konuşurken, ayakta kaldığını fark ettiği bir kadını kendi koltuğuna davet etti.Konuşmasını yaparken ayakta kalan kadına ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/imamoglu-kanal-istanbul-bir-emlak-projesidir-1053868879.html
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ekrem imamoğlu, açıklama, koltuk, temel atma töreni, kadın, vatandaş

İmamoğlu, temel atma töreninde ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi

16:10 16.02.2022 (güncellendi: 16:13 16.02.2022)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki temel atma töreninde konuşmasını yaptığı esnada ayakta kalan bir kadını gördü ve konuşmasını yarıda keserek kendi koltuğuna davet etti. Elinde ekmek torbası bulunan kadın ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı temel atma töreninde konuştu.
İmamoğlu, temel atma töreni sırasında konuşurken, ayakta kaldığını fark ettiği bir kadını kendi koltuğuna davet etti.
Konuşmasını yaparken ayakta kalan kadına ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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İmamoğlu: Kanal İstanbul bir emlak projesidir
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