https://tr.sputniknews.com/20220216/ingiliz-polisi-prens-charlesin-vakfina-sorusturma-acti-1053913751.html

İngiliz polisi, Prens Charles’ın vakfına soruşturma açtı

İngiliz polisi, Prens Charles’ın vakfına soruşturma açtı

İngiliz polisi bugün yaptığı açıklamada, basında yer alan bir Suudi Arabistan vatandaşının Prensin Vakfı’na bağış karşılığında şeref unvanı ve vatandaşlık... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T17:19+0300

2022-02-16T17:19+0300

2022-02-16T17:19+0300

dünya

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ingiltere

soruşturma

idari soruşturma

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1925 Şeref (Suistimallerin Önlenmesi) Yasası kapsamındaki suç iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını ifade eden İngiliz polisi, Prensin Vakfı’yla bağlantı kurduğunu ifade etti. 2021 yılında basında yer alan iddialara göre, Prensin Vakfı, bağış karşılığında bir Suudi Arabistan vatandaşına kraliyet şeref unvanı ve İngiliz vatandaşlığı sağlamakla suçlanmıştı.Vakfın polise soruşturmayla ilgili bir dizi belge sağladığı vurgulandı. Polis açıklamasında “Bu belgeler mevcut bilgilerle birlikte gözden geçirilmiştir. Değerlendirmeye göre soruşturma başlatılacak. Kefaletle herhangi bir gözaltı veya ifade verme olmadı” denildi.Basında yer alan iddialarGaller Prensi'nin eski bir yardımcısı Michael Fawcett, geçen yıl büyük bir bağışçıya şeref unvanı verilmesine yardımcı olduğu iddiaları üzerine Prensin Vakfı'nın genel müdürü olarak görevinden geçici olarak istifa etmişti. Michael Fawcett, zengin bir Suudi işadamına unvanla ilgili yardım etmeyi teklif etmekle suçlanmış ve Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz adlı Suudi vatandaşı 2016 yılının sonlarında fahri bir CBE (bir İngiliz Kraliyeti unvanı) şeref unvanı almıştı.

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prens charles, vakıf, ingiltere, soruşturma, idari soruşturma