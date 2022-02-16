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https://tr.sputniknews.com/20220216/instagramda-yeni-ozellik-dm-gondermeden-hikaye-begenme-1053901976.html
Instagram'da yeni özellik: DM göndermeden hikaye beğenme
Instagram'da yeni özellik: DM göndermeden hikaye beğenme
Instagram, kullanıcıların hikayeler içeriğiyle etkileşim kurmaları için yeni ve basit bir yol ekledi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:49+0300
2022-02-16T13:55+0300
instagram
yaşam
özellik
hikaye
beğeni
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Instagram’da hikayeler özelliğinde DM (Direct Message/Direkt Mesaj) görüşmesi başlatmak zorunda kalmadan akışınızdaki herhangi bir hikayeyi beğenebileceksiniz.Daha önce, bir kullanıcının hikayesine gönderdiğiniz herhangi bir yanıt gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Yeni özellikle, kullanıcıya mesaj göndermeden hikayesini beğenerek etkileşim kurabileceksiniz.Beğeniye dair herhangi bir bildirim gelmeyecekPaylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görüntüleme seçeneğine sahip olacak. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına gelecek. Bu sayfada hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:Özellik, Instagram kullanıcıları için kullanıma açılmaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/instagrama-metaverse-ozelligi-geliyor-1053342561.html
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instagram, özellik, hikaye, beğeni

Instagram'da yeni özellik: DM göndermeden hikaye beğenme

13:49 16.02.2022 (güncellendi: 13:55 16.02.2022)
© AP Photo / Damian DovarganesInstagram logo
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Damian Dovarganes
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Instagram, kullanıcıların hikayeler içeriğiyle etkileşim kurmaları için yeni ve basit bir yol ekledi.
Instagram’da hikayeler özelliğinde DM (Direct Message/Direkt Mesaj) görüşmesi başlatmak zorunda kalmadan akışınızdaki herhangi bir hikayeyi beğenebileceksiniz.
Daha önce, bir kullanıcının hikayesine gönderdiğiniz herhangi bir yanıt gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Yeni özellikle, kullanıcıya mesaj göndermeden hikayesini beğenerek etkileşim kurabileceksiniz.

Beğeniye dair herhangi bir bildirim gelmeyecek

Paylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görüntüleme seçeneğine sahip olacak. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına gelecek. Bu sayfada hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:
“Buradaki amaç insanların birbirine daha fazla destek vermesini sağlamak fakat ayrıca özel mesajları biraz temizlemek. Yılbaşında mesajlaşmanın bizim için öncelik olduğunu söylemiştim ve bunun büyük bir parçası, sizin ve önem verdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak.”
Özellik, Instagram kullanıcıları için kullanıma açılmaya başladı.
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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