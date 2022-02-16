Instagram'da yeni özellik: DM göndermeden hikaye beğenme
13:49 16.02.2022 (güncellendi: 13:55 16.02.2022)
© AP Photo / Damian DovarganesInstagram logo
© AP Photo / Damian Dovarganes
Instagram, kullanıcıların hikayeler içeriğiyle etkileşim kurmaları için yeni ve basit bir yol ekledi.
Instagram’da hikayeler özelliğinde DM (Direct Message/Direkt Mesaj) görüşmesi başlatmak zorunda kalmadan akışınızdaki herhangi bir hikayeyi beğenebileceksiniz.
Daha önce, bir kullanıcının hikayesine gönderdiğiniz herhangi bir yanıt gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Yeni özellikle, kullanıcıya mesaj göndermeden hikayesini beğenerek etkileşim kurabileceksiniz.
❤️ Private Story Likes ❤️— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022
Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.
Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw
Beğeniye dair herhangi bir bildirim gelmeyecek
Paylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görüntüleme seçeneğine sahip olacak. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına gelecek. Bu sayfada hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:
“Buradaki amaç insanların birbirine daha fazla destek vermesini sağlamak fakat ayrıca özel mesajları biraz temizlemek. Yılbaşında mesajlaşmanın bizim için öncelik olduğunu söylemiştim ve bunun büyük bir parçası, sizin ve önem verdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak.”
Özellik, Instagram kullanıcıları için kullanıma açılmaya başladı.
1 Şubat, 12:44