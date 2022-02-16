https://tr.sputniknews.com/20220216/instagramda-yeni-ozellik-dm-gondermeden-hikaye-begenme-1053901976.html

Instagram'da yeni özellik: DM göndermeden hikaye beğenme

Instagram'da yeni özellik: DM göndermeden hikaye beğenme

Instagram, kullanıcıların hikayeler içeriğiyle etkileşim kurmaları için yeni ve basit bir yol ekledi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T13:49+0300

2022-02-16T13:49+0300

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instagram

yaşam

özellik

hikaye

beğeni

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Instagram’da hikayeler özelliğinde DM (Direct Message/Direkt Mesaj) görüşmesi başlatmak zorunda kalmadan akışınızdaki herhangi bir hikayeyi beğenebileceksiniz.Daha önce, bir kullanıcının hikayesine gönderdiğiniz herhangi bir yanıt gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Yeni özellikle, kullanıcıya mesaj göndermeden hikayesini beğenerek etkileşim kurabileceksiniz.Beğeniye dair herhangi bir bildirim gelmeyecekPaylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görüntüleme seçeneğine sahip olacak. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına gelecek. Bu sayfada hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:Özellik, Instagram kullanıcıları için kullanıma açılmaya başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/instagrama-metaverse-ozelligi-geliyor-1053342561.html

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instagram, özellik, hikaye, beğeni