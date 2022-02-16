https://tr.sputniknews.com/20220216/istanbula-50-hektar-yeni-sanayi-alani-geliyor-1053891824.html

İstanbul’a 50 hektar yeni sanayi alanı geliyor

İstanbul’a 50 hektar yeni sanayi alanı geliyor

Türkiye GSYH'sinin yüzde 23,6'sını üreten ancak uzun süredir sanayi alanı sıkıntısı çeken İstanbul'a 500 bin metrekarelik yeni sanayi alanı yapılacak. Kuzey... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T11:01+0300

2022-02-16T11:01+0300

2022-02-16T11:01+0300

ekonomi

osb

istanbul havalimanı

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Dünya Gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın haberine göre, il sınırları içerisindeki OSB’lerde çok az boş parselin kaldığı İstanbul’da 500 bin metrekarelik yeni sanayi alanı devreye alınıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Gişeleri’nin iki kilometre batısında yer alan TOKİ’ye ait 500 bin metrekarelik arazi, yeni sanayi bölgesi olacak. 8 Şubat günü TOKİ tarafından tek lot satış şeklinde ihaleye çıkarılan arazi, yaklaşık 2,7 milyar TL bedelle Sınırlı Sorumlu Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından alındı. 'Sanayi arsası konusunda sıkıntı yaşıyorduk'İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbullu sanayicilere oda meclisinin kürsüsünden duyurduğu yeni sanayi alanı ile ilgili, “İstanbul’daki OSB arazilerinde çok az yer kaldı. İstanbul sanayicisi adeta sıkıştı. Şimdi içerisinde İTO üyelerinin de olduğu bir grup, Arnavutköy Yassıören’de yeni bir sanayi bölgesini devreye alıyor. İstanbul’da sanayi arsası konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Dolayısıyla bu yeni alanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.İmar ve planlama sıkıntısı yokİstanbul’a yeni sanayi alanını kazandırmak için çalışmalara başlayan Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu başkanlığını Reha Yeltekin yaparken, yönetim kurulunda Kisbu Tekstil’den Tolga Kisbu ile Fuzul Grup’tan Zeki Akbal yer alıyor. Yeni sanayi alanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Reha Yeltekin, ihaleye sadece iş yapacak olan küçük sanayi sitesi ya da toplu işyeri yapı kooperatiflerinin girebildiğini, 45 üyesi bulunan kooperatiflerinin yaklaşık 2,7 milyar TL ile parsellerin tamamını aldığını söyledi. Söz konusu arsaların, İstanbul’daki en büyük sorun olan imar ve planlama sıkıntısının dışında olduğunu dile getiren Yeltekin, “Her şeyi hazır. Yarın altyapı çalışması yapılıp hızlıca ruhsat alınabilecek bir yer. Bu alanı İstanbul sanayicisine olabildiğince hızlı kazandırmak istiyoruz” dedi.Lojistik maliyet daha düşük olacakBölgenin sanayiciler için avantajlı konumda olduğuna dikkat çeken Yeltekin, şöyle devam etti: “Havalimanına 11 dakika mesafede olması, Kuzey Marmara Otoyolu’na da yakınlığı nedeniyle bu sanayi alanının lojistik, depolama ve üretim faaliyetleri için stratejik konumda olduğunu düşünüyoruz. Burada alınacak işyeri ruhsatları İstanbul Sanayi İl Müdürlüğü’nün vereceği üretim tipinde olacak. Zehirli atık dökümü yapanlar yer alamayacak. Sanayi alanlarının İstanbul’daki fiyatları yüksek. Sanayici genelde Gebze ye da Tekirdağ tarafına gidiyor. Ancak oraya fabrika kurduğunuzda da çalışanı buralara götürmek zor oluyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği de ekstra bir maliyet yaratıyor. Dolayısıyla bu sanayi alanında üretilecek her ürünün lojistik maliyeti diğer konumdakilere göre düşük olacak.”“İlave 200 bin m2 alan talebi var”İstanbul’daki OSB’lerde sadece birkaç boş parselin kaldığına değinen Yeltekin, “Burada fiyattan şikayet eden değil talep eden bir ekip var. Bir bu kadar daha yer açılsa bir günde biter. Hatta üyelerimizden ve çeşitli sektörlerden ilave 200 bin metrekare sanayi alanı talebi de var” dedi. Sektörel kümelenme içinde ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Yeltekin, tekstil, inşaat, kağıt, plastik, mobilya ve basın-yayın sektörlerinden firmaların sanayi alanında yer alacağını sözlerine ekledi.8 OSB’de sadece iki parsel boşİstanbullu sanayiciler, uzun süredir kentte sanayinin sıkışmasından, aynı zamanda yüksek teknoloji yatırımları başta olmak üzere teşviklerden faydalanamamaktan şikayetçiydi. Devreye girecek 500 bin metrekarelik alan, her ne kadar çok büyük ölçekli bir sanayi bölgesi gibi görülmese de yatırımını İstanbul’da yapmak isteyen sanayici için yeni adres olabilir. Şehirdeki sanayi alanlarına yakından bakıldığında, 8 bin 716 hektar sanayi alanı ile İstanbul, Türkiye sanayi alanlarının yüzde 3,1’ine sahip. Aynı zamanda sanayi alanları, il toplam alanının yüzde 1,6’sına denk geliyor. Buna karşın ülke sanayi GSYH’sinin yüzde 23,6’sı İstanbul’da üretiliyor. Ancak 2004’ten 2020’ye kadar, sanayi sektörünün İstanbul gayri safi hasılası içindeki payında yaklaşık yüzde 4’lük bir azalma söz konusu. Öte yandan İTO’nun son araştırmasına göre, İstanbul’daki 8 OSB’de yatırıma sunulacak sanayi parseli sayısı sadece 2. İstanbul’daki OSB’lerde inşaat halindeki parsel sayısı ise 13.

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osb, istanbul havalimanı