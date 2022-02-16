https://tr.sputniknews.com/20220216/istanbulda-pitbull-cinsi-kopegin-saldirisinda-3-kisi-yaralandi-1053924474.html
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı
İstanbul Beyoğlu’nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T23:37+0300
2022-02-16T23:37+0300
2022-02-16T23:37+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
pitbull
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İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olayda, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirildiği öne sürülen pitbull cinsi köpek, Muzaffer Akçayır'a saldırdı. Köpek tarafından ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Akçayır, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif yaralandı.İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Muzaffer Akçayır'ı hastaneye götürdü. Akçayır, tedavisinin ardından taburcu edildi. Akçayır, yaraları nedeniyle ayağa kalkamadığını, tedavisi evden devam ettiği için henüz polise gidemediğini ancak en kısa sürede şikayetçi olacağını söyledi.
türkiye
istanbul
beyoğlu
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istanbul, beyoğlu, pitbull
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı
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İstanbul Beyoğlu’nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı.
İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olayda, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirildiği öne sürülen pitbull cinsi köpek, Muzaffer Akçayır'a saldırdı.
Köpek tarafından ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Akçayır, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Muzaffer Akçayır'ı hastaneye götürdü. Akçayır, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akçayır, yaraları nedeniyle ayağa kalkamadığını, tedavisi evden devam ettiği için henüz polise gidemediğini ancak en kısa sürede şikayetçi olacağını söyledi.