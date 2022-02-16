https://tr.sputniknews.com/20220216/istanbulda-pitbull-cinsi-kopegin-saldirisinda-3-kisi-yaralandi-1053924474.html

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T23:37+0300

2022-02-16T23:37+0300

2022-02-16T23:37+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

pitbull

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İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olayda, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirildiği öne sürülen pitbull cinsi köpek, Muzaffer Akçayır'a saldırdı. Köpek tarafından ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Akçayır, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif yaralandı.İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Muzaffer Akçayır'ı hastaneye götürdü. Akçayır, tedavisinin ardından taburcu edildi. Akçayır, yaraları nedeniyle ayağa kalkamadığını, tedavisi evden devam ettiği için henüz polise gidemediğini ancak en kısa sürede şikayetçi olacağını söyledi.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, beyoğlu, pitbull