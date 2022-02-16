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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/kievdeki-maydanda-sovyetler-birligi-marsi-duyuldu---1053911944.html
Kiev’deki Maydan’da Sovyetler Birliği marşı duyuldu
Kiev’deki Maydan’da Sovyetler Birliği marşı duyuldu
Reuters haber ajansının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinden yaptığı canlı yayın sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:43+0300
2022-02-16T16:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
maydan
reuters
sovyetler birliği
marş
canlı yayın
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İngiliz basınının dün Ukrayna’nın Rusya tarafından bugün işgal edileceği iddiasını (yerel saatle 3:00) ortaya atmasının ardından, Reuters’ın YouTube’da başlattığı ‘Rusya-Ukrayna krizinin arka planında Kiev’deki Maydan’ın görünümü’ başlıklı canlı yayını sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu. Yayının altındaki açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki güçlerini çekeceğini, ancak Batı’nın buna dair bir işaret görmediği ileri sürüldü. Yayında zaman zaman da müzik seslerinin yanı sıra televizyon sesi gibi sesler duyuldu. The Sun ve Daily Mirror gazeteleri dün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat saat 03:00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor. Kremlin ayrıca işgalin tarihi ve saatiyle ilgili iddialara ironik bir dille yaklaşmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Ukraynalıların bu saatte alarm kurmasını’ söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220216/peskov-bidenin-rusyayla-muzakerelere-hazir-olmasi-kremlinde-olumlu-karsilandi-1053899334.html
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ukrayna, kiev, maydan, reuters, sovyetler birliği, marş, canlı yayın

Kiev’deki Maydan’da Sovyetler Birliği marşı duyuldu

16:43 16.02.2022
© Sputnik / Стрингер / Fotoğraf bankasına girKiev- Maydan
Kiev- Maydan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Fotoğraf bankasına gir
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Reuters haber ajansının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinden yaptığı canlı yayın sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu.
İngiliz basınının dün Ukrayna’nın Rusya tarafından bugün işgal edileceği iddiasını (yerel saatle 3:00) ortaya atmasının ardından, Reuters’ın YouTube’da başlattığı ‘Rusya-Ukrayna krizinin arka planında Kiev’deki Maydan’ın görünümü’ başlıklı canlı yayını sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu.
Yayının altındaki açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki güçlerini çekeceğini, ancak Batı’nın buna dair bir işaret görmediği ileri sürüldü. Yayında zaman zaman da müzik seslerinin yanı sıra televizyon sesi gibi sesler duyuldu.
The Sun ve Daily Mirror gazeteleri dün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat saat 03:00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor. Kremlin ayrıca işgalin tarihi ve saatiyle ilgili iddialara ironik bir dille yaklaşmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Ukraynalıların bu saatte alarm kurmasını’ söylemişti.
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