https://tr.sputniknews.com/20220216/kievdeki-maydanda-sovyetler-birligi-marsi-duyuldu---1053911944.html

Kiev’deki Maydan’da Sovyetler Birliği marşı duyuldu

Kiev’deki Maydan’da Sovyetler Birliği marşı duyuldu

Reuters haber ajansının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinden yaptığı canlı yayın sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:43+0300

2022-02-16T16:43+0300

2022-02-16T16:43+0300

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İngiliz basınının dün Ukrayna’nın Rusya tarafından bugün işgal edileceği iddiasını (yerel saatle 3:00) ortaya atmasının ardından, Reuters’ın YouTube’da başlattığı ‘Rusya-Ukrayna krizinin arka planında Kiev’deki Maydan’ın görünümü’ başlıklı canlı yayını sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu. Yayının altındaki açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki güçlerini çekeceğini, ancak Batı’nın buna dair bir işaret görmediği ileri sürüldü. Yayında zaman zaman da müzik seslerinin yanı sıra televizyon sesi gibi sesler duyuldu. The Sun ve Daily Mirror gazeteleri dün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat saat 03:00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor. Kremlin ayrıca işgalin tarihi ve saatiyle ilgili iddialara ironik bir dille yaklaşmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Ukraynalıların bu saatte alarm kurmasını’ söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220216/peskov-bidenin-rusyayla-muzakerelere-hazir-olmasi-kremlinde-olumlu-karsilandi-1053899334.html

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