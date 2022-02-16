https://tr.sputniknews.com/20220216/konda-genel-muduru-bekir-agirdir-hdp-kendi-adayini-cikarirsa-cumhurbaskanligi-secimi-2-tura-kalir-1053912886.html

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP kendi adayını çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalır

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP kendi adayını çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalır

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "HDP kendi adayını çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için en geniş ittifakın... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T17:17+0300

2022-02-16T17:17+0300

2022-02-16T17:17+0300

politika

bekir ağırdır

hdp

cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Sancar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamalarını T24'teki 'Sayıların Dili' programında Murat Sabuncu'ya değerlendiren KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, HDP'nin öncülük ettiği üçüncü yol ittifakının parlamento seçimleri ve sonrasındaki anayasa çalışmalarında önemli olacağını ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin 6 muhalefet partisinin kurduğu ittifaktan dışlanmaması gerektiğini söyledi.Ağırdır, "Birinci turda veya ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi için en geniş ittifakın ve birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Birinci turda kazanılmazsa yine ikinci turda bu birlikteliği arayacaksınız. O nedenle HDP'nin kendi adayını çıkarmasını riskli görürüm. Kağıt üzerinde bu siyasi analizler çalışıyor görünüyorsa bile AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın bunca yıllık birikimi, kapasitesi, seçim sürecindeki hünerleri, sahip olduğu medya ve bürokrasi gücü ile karşı tarafın ne yapacağını bilmiyorsunuz. Tek taraflı oynuyor olursunuz. Onun için ayrı adaylar bugünden riskli görünüyor" diye konuştu.Muhalefetin ortak ve yeni bir düzen vaadinde bulunması gerektiğini dile getiren Ağıdır, hem en geniş ittifakın sağlanması, hem bu ittifakın hedefler konusunda güven vermesi gibi konuların her detayına kadar konuşulması gerektiğini söyledi.

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bekir ağırdır, hdp, cumhurbaşkanlığı seçimleri