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'M2 çipli 13 inç MacBook Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı' iddiası
'M2 çipli 13 inç MacBook Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı' iddiası
Apple'ın 8 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen lansmanında iPhone SE ve iPad Air'ın yanı sıra en az bir MacBook Pro modelinin de tanıtılmasının beklendiği... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T02:46+0300
2022-02-16T02:46+0300
yaşam
apple
lansman
macbook pro
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Apple'ın önümüzdeki ay gerçekleşeceği düşünülen lansmanında, M2 çipli MacBook Pro modelinin de tanıtılacağı iddia edildi. Lansmanda, M2 çipli 13 inç MacBook Pro'nun da tanıtılacağı ve tasarımı hakkında eskiye dönük ve şık bir tasarım ile geleceği iddialar arasında yer alıyor. Donanım haberin haberine göre önceki MacBook Pro'larda yer alan TouchBar'ın geri dönmesi ve önceki modellerin sahip olduğu ince gövde tasarımının da geri gelmesi bekleniyor.13 inç MacBook Pro, genel olarak M1 çipli modelle benzer özellikler ile geleceği ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.
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apple, lansman, macbook pro

'M2 çipli 13 inç MacBook Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı' iddiası

02:46 16.02.2022
© REUTERS / Robert Galbraith/File PhotoMacBook Pro
MacBook Pro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Robert Galbraith/File Photo
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Apple'ın 8 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen lansmanında iPhone SE ve iPad Air'ın yanı sıra en az bir MacBook Pro modelinin de tanıtılmasının beklendiği belirtildi. Söz konusu modelinse M2 çipli MacBook Pro olacağı öne sürüldü.
Apple'ın önümüzdeki ay gerçekleşeceği düşünülen lansmanında, M2 çipli MacBook Pro modelinin de tanıtılacağı iddia edildi.
Lansmanda, M2 çipli 13 inç MacBook Pro'nun da tanıtılacağı ve tasarımı hakkında eskiye dönük ve şık bir tasarım ile geleceği iddialar arasında yer alıyor. Donanım haberin haberine göre önceki MacBook Pro'larda yer alan TouchBar'ın geri dönmesi ve önceki modellerin sahip olduğu ince gövde tasarımının da geri gelmesi bekleniyor.
13 inç MacBook Pro, genel olarak M1 çipli modelle benzer özellikler ile geleceği ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.
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